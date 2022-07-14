市場風向球！台積電法說會必知六大重點一次看

半導體雜音四起，第3季傳統旺季到底旺不旺？市場關注台積電（2330）法說會說法。今（14）日台積電法說會由董事長劉德音、總裁魏哲家以及財務長黃仁昭共同出席。經濟日報為您整理六大重點：

Q1：第3季展望？

預期季營收可望達198億至206億美元；以中間值202億美元計，將季增約11%，優於市場預期。先進製程將扮演成業績成長動力。

黃仁昭坦言，匯率條件可能將更有利，但因通膨及材料等成本升高影響，第3季若以一美元兌29.7元台幣計算，毛利率將約57.5%至59.5%，營業利益率約47%至49%。

黃仁昭表示，邁入第三季，我們預期市場對於公司領先業界的 5 奈米及 7 奈米製程的持續需求將支持公司業績成長。

Q2：第2季財報與報喜主因？

第2季每股稅後純益達9.14元，創新高，第2季淨利達到2370.3億元，同樣高於市場預期平均值，單季毛利率衝上59.1%，也創歷史新高。

黃仁昭表示，台積電第2季的營收表現受惠於市場對於高效能運算、物聯網、及車用電子相關應用的需求。

Q3：今年營收是否如預期？

魏哲家表示，消費性產品如電腦及智慧手機等需求疲軟，客戶下半年開始降低庫存，預期仍需要幾季時間才可回復到正常水準，所幸資料中心及車用需求穩定，今年美元營收可望達約30%以上的中位數（35%），優於先前預估的30%。

Q4：未來幾年展望？

魏哲家表示，受惠中央處理器、繪圖處理器、人工智慧及5G智慧手機矽含量增加，台積電未來幾年美元營收可達成年複合成長率（CAGR）15%至20%；其中高效能運算（HPC）是台積電主要長期成長動能。

Q5：資本支出是否如期進行？

劉德音表示，今年資本支出大約落在先前預估（400億美元至440億美元）的下緣，明年資本支出則現在言之過早，但長期成長可期，會維持紀律性投資。

總裁魏哲家表示，供應商面對供應鏈的考驗包含先進與成熟製程，台積電今年部分資本支出會遞延到2023年實現。此外，以往主要擴大先進晶圓製程資本支出，近年由於客戶急迫需求，也擴大特殊製程資本支出。

黃仁昭表示，預估將接近先前目標的低檔（約400億美元）。

Q6：先進製程進度？

魏哲家表示，3奈米於今年下半年量產，明年上半年將可貢獻營收，N3E將在3奈米量產1年後量產，主要應用為高效能運算及智慧手機。2奈米將於2024年風險試產，預期於2025年量產。

黃仁昭指出，目前談論3奈米營收貢獻占比言之過早，就新產能開出對營業費用影響，2023年初步看來約有1-2%營益率影響。