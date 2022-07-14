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二度加碼投資台灣 封測大廠南茂砸125億元擴廠

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

投資台灣事務所今（14）日再添四家企業，共斥資近140億元擴大投資台灣。其中，南茂科技（8150）繼2019年通過首件台商回台方案之後，今再度申請第二案斥資125億元擴大投資台灣，計劃在南科一、二廠、竹北一、二廠、湖口廠與新竹廠，擴建部分廠房之無塵室、投入智能化、自動化生產及各廠太陽能綠電系統。

供應半導體後段封裝測試大廠的南茂科技，繼2019年9月通過第一件台商回台方案之後，今再度申請第二案斥資125億元擴大投資台灣，以因應全球供應鏈重整之競合態勢，及各國政府推動減碳排的決心。

南茂科技計劃在南科一、二廠、竹北一、二廠、湖口廠與新竹廠，擴建部分廠房之無塵室、投入智能化、自動化生產及各廠太陽能綠電系統。期待填補韓國退出利基型DRAM市場，以及佔得5G車用市場先機，將記憶體、驅動IC及混和訊號三大產品線提高核心技術，持續以領先的優勢服務顧客，也再為國內創造224個就業機會。

宜鼎國際是全球工業級嵌入式快閃記憶體和動態隨機記憶體解決方案的領導廠商，以自有品牌「Innodisk」行銷全世界。宜鼎國際預計將投入數億元在宜蘭科學園區興建新廠，並將增加智慧化生產線，同時擴大招募本國員工82名；整廠規劃使用綠電、雨水回收及符合綠建築標準。

天貴實業為專業的鞋帶束頭商，提供全球前30大國際知名品牌如NIKE、ADIDAS、PUMA運動鞋使用。過去原料皆仰賴進口，考慮長期經營策略及朝上游發展，投入研發生質暨可降解之塑膠原料，可供應一次性餐具生產使用。公司將擴大招募本國員工23名，計劃斥資逾4億元在彰化縣安溪區興建廠房，並增設智慧化塑片產品產線，。

隆升精密為專業生產工具機結構體五大鑄件製造商，計劃投入2億元強化廠內單件流生產模式，達到交期短及成本控制之效能，將於台中市太平工業區既有九間廠房導入智慧化機台設備。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,224家企業超過1.7兆元投資，預估創造13.6萬個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有264家台商投資約10,652億元，創造8.2萬個就業機會。

南茂

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