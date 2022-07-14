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樺漢：已不缺料 拚Q3獲利高成長

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）今（14）日舉辦法說會，該公司指出，現在先進製程半導體都沒有缺料「CPU、GPU都沒有缺料，第三季、第四季能見度透明度越來越高」，董事長朱復銓強調，現在料況已不會影響到在手訂單出貨，第三季淨利、EPS努力拼高成長。

該公司受邀國泰證券舉辦之線上產業座談會，分享公司產業概況及未來發展方向。據悉，樺漢現在歐洲在手訂單創歷史新高，「第三季掌握度也蠻高」。樺漢受惠AIoT、工業元宇宙、ESG等應用的蓬勃發展，帶動工控設計、品牌通路、系統整合三大事業體的銷售業績成長，另開展雲地整合第四大事業體，推進集團一路走到現在近千億元的營收規模。

樺漢表示，目前樺漢集團之工控設計、品牌通路、系統整合業務接單動能強勁，工控設計方面，全球客戶對樺漢客製化工控設計服務的信賴，硬件系統的需求明顯快速增加，尤其娛樂博弈客戶的訂單增量更為明顯，根據國外研究機構technavio報告來看，光是全球老虎機的市場規模2020年至2025年將增加美金89.1億元、年複合成長率為12.14％，樺漢主要娛樂博弈客戶為該產業市場中前五大，有機會隨著主要客戶持續搶占更多市占率，朱復銓強調「彩票是很重要的成長動能」。

品牌通路在5G、WiFi 6/6E技術滲透率提升下，催動基礎建設、國際知名品牌電動車的智能工廠等，對樺漢集團IoT的硬軟解決方案穩健的需求，在手訂單仍維持健康增長，訂單能見度至2025年。

系統整合方面，樺漢主要客戶為政府與學校機構、半導體等，受惠於智慧城市、先進製程產業未來發展的前景，持續加大資本支出投入擴廠增產與基礎建設，帶動樺漢機電工程的設備出貨。

樺漢

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