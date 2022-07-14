台積電：上修今年美元營收成長至35%

台積電（2330）今（14）日召開法說會，總裁魏哲家回應分析師提問指出，台積電今年美元營收成長幅度估計達約30%之上的中位數（mid-thirties）。相關說法代表台積今年美元營收增幅較先前股東會上股東再次確認的年增30%目標已上修。

台積電今日法說會董事長劉德音、總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭同步出席，法人關係處處長蘇志凱主持。

台積電統計，HPC營收貢獻連續兩季超車智慧機，台積電今年第2季HPC營收占比43%，智慧機38%。分析師關注智慧機滲透率，台積電也指出，目前5G智慧機滲透率約50%。

分析師關注台積電在先進封裝應用進展，魏哲家也說，SoIC適用HPC設計，後續也可配合更多元小晶片設計。