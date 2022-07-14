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劉德音：台積電美國無合資設廠計畫 持續爭取補助

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（14）日召開法說會，董事長劉德音回應分析師提問關於美國廠議題時指出，台積電美國無合資設廠計畫，並仍持續爭取補助與支持。

台積電今日法說會劉德音、總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭同步出席，法人關係處處長蘇志凱主持。

美國國會先前發起520億美元半導體補助法案遲遲未有下文，8月4日美國國會將休會，近期美國商部長雷蒙多對外則釋出將評估把520億美元補貼法案規模縮減，有總比甚麼都沒有好，但討論還在進行。

先前美國半導體協會（SIA）成員聯名發信呼籲美國國會重視該政策，台積電也入列百家企業署名聯名發信的清單，台積電先前美國亞歷桑納新廠已在建設，英特爾6月則對美國國會說明俄亥俄州新廠動土典禮延後，因相關法案還未過關，沒得到國會支持。

台積電 美國 半導體

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