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宏達電VIVE Arts攜手米蘭三年展 推全新虛擬實境

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

宏達電（2498）旗下致力於結合藝術與創新科技團隊VIVE Arts與米蘭三年展合作，共同推出全新虛擬實境作品《1923：過去的未來》（1923: Past Futures），慶祝自1923年開展至今，米蘭三年展基金會持續引領行業並扮演的創新性、指標性角色。米蘭三年展於第23屆國際展覽中首次嘗試全新虛擬實境體驗，此一作品將在主題為《未知的未知：奧秘的初章》（Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries）的展覽中首度亮相，展期從2022年7月15日至12月11日。

《1923: 過去的未來》帶領參觀者穿越時空，重訪基金會過去多個重要展覽空間，以及其最具影響力的時刻。參觀者將沉浸在一個充滿互動的時空旅程中，感受此機構之使命，探其名聞遐邇之究，更見證歷史性資產的重現，參閱保存的紀錄檔案，並與享譽全球的義大利設計師、策展人和藝術家緊密多元互動。《1923: 過去的未來》第一章將於7月15日推出，緊接著將會有五個延續篇章，於9月1日接續上映。

VIVE Arts 總監葉心宇表示，很榮幸能與米蘭三年展合作透過虛擬實境技術重現展覽過去重要的歷史場館與時光軌跡。VIVE Arts的目標是透過數位創新技術，保存並重新詮釋世界文化遺產，創造前所未有的體驗，激發參觀者的創造潛力。希望這項結合虛擬實境的作品，為國際展覽開創一個新維度，讓參觀者充分瞭解基金會使命及其寶貴資產，同時在藝術及設計的歷史時間軸上，標記這個新奇有趣、令人興奮之美好時刻。

VIVE Arts 是米蘭三年展第23屆國際展覽的虛擬實境技術夥伴，同時又以創意合作夥伴的身分推出《1923: 過去的未來》，該作品與米蘭三年基金會及位於米蘭的 XR 創意工作室 Reframe Productions 密切合作，共同打造此屆的國際展覽。

該作品內容由米蘭三年展的團隊負責編製，挑選過去一系列具代表性的時刻及事件，深刻地勾勒出機構的歷史性，及其在藝術、設計、建築領域對於米蘭市的深遠影響。

米蘭 虛擬實境

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