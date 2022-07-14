魏哲家：半導體庫存修正需數季 台積電明年續拚成長

台積電（2330）今（14）日召開法說會，總裁魏哲家提到，估計明(2023)年半導體庫存修正需要數季，但台積電確信會維持領先與持續成長，並確信公司本身設定15-20%年複合成長( CAGR)會持續並可達成。

分析師紛紛追問2023年半導體庫存修正，魏哲家指出，目前看庫存調整仍需要持續一段時間，2023年也會持續，不過台積公司在2023產業庫存調整之際估計仍將會是成長的一年。

台積電財務長黃仁昭補充，估計IC設計的DOI在今年下半年會顯著下滑。

分析師關注庫存調整應用，魏哲家明確指出，「未看見高階手機庫存調整」，「沒有看見該領域庫存攀高」，至於HPC終端應用多元包含邊緣運算裝置仍穩定成長。

另就公司3奈米貢獻，黃仁昭指出，整體製程營收比重都在全面成長之下，目前談論3奈米營收貢獻占比言之過早，就新產能開出對營業費用影響，2023年初步看來約1-2%營益率影響。