魏哲家：半導體庫存修正需數季 台積電明年續拚成長
台積電（2330）今（14）日召開法說會，總裁魏哲家提到，估計明(2023)年半導體庫存修正需要數季，但台積電確信會維持領先與持續成長，並確信公司本身設定15-20%年複合成長( CAGR)會持續並可達成。
分析師紛紛追問2023年半導體庫存修正，魏哲家指出，目前看庫存調整仍需要持續一段時間，2023年也會持續，不過台積公司在2023產業庫存調整之際估計仍將會是成長的一年。
台積電財務長黃仁昭補充，估計IC設計的DOI在今年下半年會顯著下滑。
分析師關注庫存調整應用，魏哲家明確指出，「未看見高階手機庫存調整」，「沒有看見該領域庫存攀高」，至於HPC終端應用多元包含邊緣運算裝置仍穩定成長。
另就公司3奈米貢獻，黃仁昭指出，整體製程營收比重都在全面成長之下，目前談論3奈米營收貢獻占比言之過早，就新產能開出對營業費用影響，2023年初步看來約1-2%營益率影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言