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台積電估今年資本支出400億美元 部分遞延至2023年

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導
台積電（2330）今（14）日召開法說會。聯合報系資料照
台積電（2330）今（14）日召開法說會。聯合報系資料照

台積電（2330）今（14）日召開法說會，總裁魏哲家提到，由於供應鏈不順使供應商面對考驗，供應商面對供應鏈的考驗包含先進與成熟製程，台積電今年部分資本支出會遞延到2023年實現。面對外界追問今年實際資本支出目標修正至多少，台積電財務長黃仁昭則補充，估將接近先前目標的低檔（約400億美元）。

台積電先前股東會上董事長劉德音已提示明年資本支出會超過400億美元，台積電原先設定今年資本支出400-440億美元的歷史新高，依據法說會今日釋出訊息，今年部分將遞延到2023年。

劉德音也說，台積電體質穩健，已做好準備面對不確定因素以及迎接未來成長所需。

回應分析師提問，魏哲家也說，就算庫存調整、外部不確定因素存在，台積電在先進製程與技術領先產能仍將維持吃緊。

台積電 法說會

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