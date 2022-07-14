今年車用SiC功率元件市場規模 將突破10億美元

為提升電動汽車動力性能，全球各大車企已將目光鎖定在新一代SiC（碳化矽）功率元件，並陸續推出了多款搭載相應產品的高性能車型。據TrendForce研究，隨著越來越多車企開始在電驅系統中導入SiC技術，預估2022年車用SiC功率元件市場規模將達到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4 億美元。

TrendForce表示，目前車用SiC功率元件市場主要由歐美IDM大廠掌控，關鍵供應商STM、ON Semi、Wolfspeed、Infineon以及ROHM在此領域深耕已久，與各大車企及Tier1廠商互動密切。

而車用市場的繁榮同樣令各大廠商深諳穩定供貨能力的重要性，因此陸續切入上游基板材料環節，試圖完全掌握供應鏈，如ON Semi於去年收購GT Advanced Technologies。

各大車企對SiC寄予厚望，同時積極參與供應鏈構建。從坐擁全球最大電動車市場的中國來看，上汽、廣汽等車企已著手布局SiC全產業鏈，這給本土供應商創造了極大的發展機會。與此同時，諸如比亞迪、Hyundai等車企已紛紛啟動晶片自研計畫，亦給市場注入新活力。

此外，採用SiC功率元件的成本效益問題一直以來頗受市場關注，其關鍵點落於上游基板材料。業界正嘗試從諸多途徑來進一步降低成本，包括新型晶體生長法（UJ-Crystal、晶格領域）、高效率晶圓加工技術（Soitec、Disco、Infineon、西安晟光矽研），以及追隨Wolfspeed邁向8英吋。相信未來隨著碳化矽材料技術不斷取得突破，以及晶片結構及模組封裝工藝趨於成熟，SiC功率元件於車用市場滲透率將持續攀升，並由目前的高階車型應用逐步延伸至中、低階車型中，從而加速汽車電動化進程。