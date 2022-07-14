大立光今法說會 第2季每股純益37.06元

大立光今天召開法說會，公布第2季稅後純益49.45億元，季減10.3%，每股純益37.06元，累計今年上半年稅後純益104.58億元，年增26%，每股純益78.36元。

其中，第2季毛利率為55.8%，季增2.42個百分點，這是連續四季毛利率下滑之後，回復季增長，另一方面，第2季業外收入達21.66億元，外界解讀，新台幣兌美元匯率上季大貶3-4%，也為大立光帶來豐厚的業外匯兌收益。

大立光6月營收33.93億元，月成長8%，為三個月來高點，受惠新機出貨，大立光表示，7月拉貨動能將優於6月。大立光14日股價收1,905元，上漲45元。

大立光6月營收年增1%，這是自去年2月以來，連續16個月營收年減之後，首度回復年成長。大立光第2季營收96.7億元，季減5%，年減4%，為2018年第1季以來新低，主要受中國大陸封城防疫、供應鏈不順、終端消費市場疲弱等衝擊；累計今年上半年合併營收198.08億元，年減10%。

外界預期，新一代iPhone將於9月亮相，且今年新機規格及畫素升級，大立光仍是鏡頭主力供應商，受惠大，本季營運有望重返成長軌道。

7月以來三大法人積極回補持股，累計買超400張，至13日為止，外資持股比36.23%。