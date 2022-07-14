鴻海擬入股紫光 大和看好、維持買進評等

鴻海（2317）擬入股紫光，大和資本證券指出，由於紫光集團在半導體領域從IC設計、封裝測試等領域擁有強大而廣泛的影響力，符合鴻海在半導體領域的3+3戰略，對鴻海長期來說有助於其營運，維持「買進」評等，目標價145元。

大和分析，此舉符合鴻海的3+3戰略，重點關注電動汽車、數字健康、機器人、人工智能、半導體和新一代通信技術，並加強在半導體和雲/服務器業務方面的發展。

透過集團廣泛的產品供應和發展，如果清華紫光集團內部的進展/產品開發在收購後順利進行，將為鴻海的半導體業務提供額外的驅動力。在產品結構的改善、內部優化下，大和預期鴻海在2022~2023年可有12~19%的營業利益年增率，可留意的是，大和也看好鴻海電動車業務，但尚未將此納入財測中。