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台積電第2季財測超標 單季每股賺9.14元
台積電今日公布2022年第2季財報，單季毛利率高達59.1%，超越財測高標，優於預期，單季大賺2370.3億元，每股純益9.14元。
台積電第2季合併營收5341.4億元，季增8.8%，年增達43.5%；若以美元計算，2022年第2季營收為181.6億美元，季增3.4%、年增44.4%。
台積電第2季營運表現亮眼，主要受惠產能滿載及新台幣貶值，挹注收益都超越財務目標。
台積電原提出的第2季財測，以新台幣28.8元兌1美元預估，單季營收估176-182億美元(折合新台幣5068.8億~5241.6億元)，季增0.1~3.6%；單季毛利率56~58%、營益率45~47%(第一季分別為55.6%、45.6%)。實際結構第2季營收來到5341.4億元，季增8.8%、年增43.5%，不僅創單季新高紀錄，更超越財測高標，第2季毛利率更高達59.1%，季增3.5個百分點，為歷年新高；營業利益率為49.1%，同創新高。
合計台積電上半年稅後純益4399.03億元，每股純益16.96元。
先進製程產能滿載是推升營收和獲利創新高的主要原因。台積電統計，第2季5奈米製程出貨占晶圓銷售金額推升至21%；7 奈米製程出貨全季晶圓銷售金額的30%。總體而言，先進製程(包含7奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。
台積電今日股價也在國安基金宣布進場護盤信心激勵，雖以466元開低，但10時過後翻紅，並帶領大盤漲逾百點，最後以475元、上漲4.5元作收，K值持續向上。
根據交易所公布資訊，外資在法說會前夕翻多，連七日買超，估計買超3萬9238張，昨天買超張數6820張；自營收買超2851張；合併三大法人買超9939張。
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