台積電第二季每股盈餘9.14元 再創新高

台積電（2330）今（14）日公布今年第二季財務報告，合併營收約新台幣 5,341.4億元，稅後純益約2,370.3 億元，每股盈餘為9.14元（折合美國存託憑證每單位為1.55 美元）。

台積電表示，與去年同期相較，今年第二季營收增加43.5%，稅後純益及每股盈餘則均增加76.4%；與前一季相較，第二季營收增加8.8%，稅後純益則增加16.9%。

若以美金計算，台積電表示，年第二季營收為181.6億元，較去年同期增加 36.6%，較前一季則增加3.4%。

2022年第二季毛利率為59.1%，營業利益率為 49.1%，稅後純益率則為 44.4%。

台積電分析，5奈米製程出貨占第二季晶圓銷售金額的21%；7 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的30%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。