Q3迎旺季 華通今股價勁揚逾6%
HDI廠華通（2313）昨日舉辦線上法說會，今（14）日股價勁揚逾6%，盤中高點來到每股47.5元，日線站上所有均線。
華通6月合併營收攀升至59.68億元，月增16.2%，累計第2季合併營收為163.32億元，季減6.94%、年增32.2%，傳統旺季來臨，且衛星通訊產品出貨持續成長，華通第3季營運審慎樂觀。
據悉，華通第二季營收年增30%略優於公司原先預期，基本上第二季營收受到衝擊，主因為4到5月上海封控的影響，導致美系客戶高階筆電無法如期出貨，4到5月時出貨比3月掉很多，但封控已在6月結束。對於第三季的展望，雖然市場雜音不少，但華通第3、4季為傳統旺季，加上美系客戶手機、筆電、平板都有新產品、新機種將進入量產，公司仍有信心可以維持傳統旺季表現。
法人表示，據悉目前都沒有看到客戶在調整預估，目前整個試產、備料均正常運作。華通今年資本支出主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能也已陸續到位，可望帶動今年整體營運再締新猷。
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