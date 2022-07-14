SEMI董事會 三成員來自台灣

SEMI國際半導體產業協會表示，SEMICON West 2022 Hybrid美西國際半導體展公布全球董事會選舉結果，有三位來自台灣，包括新科董事環球晶圓（GlobalWafers）董事長兼執行長徐秀蘭，以及漢民科技（Hermes-Epitek）副董事長林淑玲以及日月光半導體（ASE）執行長吳田玉。

SEMI 19位投票董事及10位名譽董事分別代表歐洲、中國大陸、日本、南韓、北美和台灣等地會員企業，反映了SEMI擴及全球的活動範圍。SEMI董事由一般會員選為具投票權的董事會成員，一任2年，最長可達5任。

SEMI全球董事會的執行委員會則確認委任Comet AG 執行長Kevin Crofton為執委會主席，吳田玉任副主席。新任主席、副主席和董事會成員於7月13日SEMICON West 2022 Hybrid 期間舉行的SEMI年度會員大會宣布正式就任。

SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，很開心看到台灣企業會員於今年SEMI全球董事會中，首度獲得三名席次，並由日月光半導體出任執委會副主席。不僅是因為SEMI台灣會員數持續穩健成長，更呼應台灣半導體產業擴大對全球半導體供應鏈影響力之趨勢。

曹世綸說，新加入的半導體矽晶圓大廠環球晶圓，將可為國際半導體產業協會發展注入更廣泛多元的產業觀點；且此次獲選SEMI董事，也適足以展現出，曾於2018年被「日經亞洲評論」列為「亞洲科技業最值得關注的女性」的徐秀蘭，深受全球半導體產業業者尊敬。

曹世綸說，期許能有更多的台灣半導體業者透過SEMI這樣的全球性組織，積極地對國際發聲，持續深化台灣於全球半導體供應鏈的關鍵角色，也讓台灣半導體行業為全球產業發展做出具有影響力的貢獻。

徐秀蘭表示，半導體為最高度全球化的產業，勢必需要國際級組織與協會串聯整體生態圈以推動產業持續成長。這次能當選SEMI全球董事會成員感到相當榮幸，並期待未來與SEMI攜手共同推動半導體產業相關議題。