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鴻海擬入股紫光 外資：符合輕資產為重點的半導體戰略

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

針對鴻海（2317）擬入股紫光，外資今（14）日出具報告指出，由於紫光集團在半導體領域從IC設計、封裝測試等領域擁有強大而廣泛的影響力，我們認為這符合鴻海在半導體領域的3+3戰略，並認為這鴻海長期來說有助於其營運。

外資指出，我們認為此舉符合鴻海的3+3戰略，重點關注電動汽車、數字健康、機器人、人工智能、半導體和新一代通信技術，並加強在半導體和雲/服務器業務方面的發展。

透過集團廣泛的產品供應和發展，如果清華紫光集團內部的進展/產品開發在收購後順利進行，我們認為這將為鴻海的半導體業務提供額外的驅動力。展望未來，我們維持對鴻海的正面看法，預計鴻海在2022-2023年將實現12-19%的營業利潤年成長，這主要得益於產品結構的改善、內部優化。

另外一個外資指出，本次投資旨在提升鴻海在以輕資產為重點的半導體領域的戰略定位，FII在大陸更有機會獲得雲/網路設備組裝的訂單，雖然業務貢獻可能需要時間，但這符合其長期的3+3業務發展。

鴻海今日盤中股價上揚2.44%，盤中高點來到每股105.00元，距離填息僅一步之遙，持續往填息之路邁進。

鴻海 半導體 外資

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