半導體設備業長單護體？陳俊聖：雨天穿雨衣還是會濕

有半導體及下游硬體產業經驗，讓宏碁（2353）董事長陳俊聖對總經訊號有敏銳研判力，他在今年初產業零件仍缺貨下，提早高喊PC業應開始控管庫存，現在終端市場需求反轉，他再預言下半年企業「現金流」是競爭優勢關鍵。

「我們手上現金200億元，將發60億元股息，絕對發得出去。」陳俊聖指出，因為及早庫存踩煞車，宏碁首季末庫存水位638億元（換算80天庫存）相對比同業安全，目標是隨營收起伏，動態調整庫存水位期望降至60天（8週）庫存。

近期景氣反轉，供應商追著他問宏碁能否再買一點零件，陳俊聖坦言，現在面板跟半導體都在跌價，宏碁雖有600億元庫存，還有胃納量可以買零件，「向下攤平」成本，但有些企業庫存滿手，除庫存跌價損失，資金積壓，說不定連發股息都有壓力。

「現在還有10幾週庫存是在開玩笑？有些企業CEO只看損益表，不會看資產負債表。」陳俊聖說，宏碁即便有庫存跌價損失也不會是什麼大數字，就是因為有控管，「天線要能讀懂總經，現在景氣反轉原因是通膨。」

陳俊聖研判宏碁去化庫存要到年底回復健康，同業可能要2023年下半年，且財務上可能挖坑給投資人。

他因此也強調，「有錢人」跟「好野人」的差異在於社會信用，「野」就是額度的意思，額度不只是財產（現金），還包含社會的信賴度，社會可容忍度，這是一個緩衝，要有額度，必須有長期可追蹤紀錄，沒有爭議性。

他舉例，宏碁有一陣子手上現金還比公司市值高，為什麼？因為本業在虧錢失血，事業無法說停就停，當時賣集團11家上市公司股票，藉此美化財報，賣到最後只剩宏碁一家，這就是沒有「額度」，現在宏碁不會再任意賣小虎隊股票。

隨小虎隊日益增多，宏碁重新累積「額」，且宏碁股東都有權力跟員工一樣買轉投資小虎隊股票，「我們對得起他們（股東）」陳俊聖說，他如今任何生意決策都以「會不會榮耀神」做判斷，會才做，反正賺錢的方法很多。

CEO責任是吸收外界資訊，做內部管理

陳俊聖如何預判局勢？他指出，企業執行長應該做三件事：密切關注媒體訊息，每週跟海外各區業務開會瞭解前線動態，除損益表外更要看資產負債表，這樣才能把外部訊息吸收及內化，對供應鏈做相對應動作，優化組織。

為何下游品牌業者已經察覺需求消退，但上游晶圓代工廠與半導體設備商還沒有感受？陳俊聖解釋，這是牛鞭效應，因產業特性關係出現時間差，舉例而言，台積電（2330）一個接單週期是3個月，設備廠交期更長達1.5年，所以產業感受不同，但供應商實際受到的影響是複合效應（客戶暫停採購及終端需求下滑）將比宏碁大。

全球半導體設備銷售額2022年將再創新高，但科技下游硬體產業面臨需求反轉壓力，上游都還感受不到，陳俊聖坦言這是產業特性下造成的時間差，又稱做牛鞭效應，現在產業「下冷中溫上熱」，最上游半導體設備廠商有長期合約，又收定金，覺得心安沒事，但生意不會因為這樣沒事，「穿雨衣還是會被打濕」。

三星有面板跟半導體，近期採購喊停，陳俊聖指出，宏碁顯示器業務也下滑，三星算煞車踩得比較急，因為售價已經跌破三星固定成本之下，越做越虧。

陳俊聖表示，他現在跟施振榮都談如何讓企業永續，怎樣不會倒？這根本上必須建立多引擎，才能有企業韌性。

相對於DHL（戴爾、惠普、聯想）美元營收計價，台幣今年貶8%，讓宏碁相對有緩衝，搭配轉投資企業小虎隊已經佔營收3成，陳俊聖表示，除PC事業要綁好安全帶，現在由小虎隊往前衝，宏碁已經打造業務護城河。