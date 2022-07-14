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台積電、大立光法說會再度撞日 股價不同調

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）、大立光（3008）今（14）日盤後將舉辦法說會。聯合報資料照
台積電（2330）、大立光（3008）今（14）日盤後將舉辦法說會。聯合報資料照

台積電（2330）、大立光（3008）今（14）日盤後將舉辦法說會，法說會前外資連七買台積電，加上國安基金宣布啟動護盤，推升昨日股價大漲，但今日早盤則是開低，大立光重新登上股王，外資連二買，早盤開低後股價翻紅；兩家公司再度同一天召開法說會，吸引市場高度關注。

美股周三下跌居多，僅費城半導體指數收漲0.75%，道瓊工業指數（00668）跌208.54點，或0.67%，收30,772.79點；標普500指數跌17.02點，或0.45%，收3,801.78點；那斯達克指數跌17.15點，或0.15%，收11,247.58點。

台積電法說會前，外資昨日買超台積電6,820張，投信買超267張，自營商買超2,851張，三大法人合計買超9938張；外資已連續七個交易日買超台積電，總量逾3.8萬，周三台積電ADR收漲2.77%，今日以466元開出，下跌4.5元。

大立光早盤以1,835元開低，盤中翻紅一度拉升至1,915元，漲幅2.95%，上漲55元。

台積電 法說會

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