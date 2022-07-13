鴻海跨多層投資中國大陸紫光 經濟部：依約要經投審會

鴻海集團將藉由旗下工業富聯（Fii），以人民幣98億元（約435.45億新台幣）入股中國大陸紫光集團，布局在中國大陸的半導體產業，不過，經濟部投審會今（13）日卻提醒，雖然鴻海這次等於是「用在中國大陸的子公司和錢，投資中國大陸的公司」，但由於投資Fii一案當時與投審會是以附款通過，依據附款，必須要再接受審查。鴻海則表示，依規定辦理。

Fii是由鴻海集團投資，先前Fii公告投資興微基金，這次就是由興微基金參與投資紫光，經濟部表示，也就是說，鴻海透過Fii，再向下兩層去投資紫光，看起來是中國大陸子公司用在中國大陸的錢，投資另一間中國大陸的公司，與台灣無關；但是，當初鴻海集團要投資Fii時，該項投資案在投審會通過時，設有附款，載明即使在中國大陸使用多層次投資方式，也都要回到投審會來審查，且因這是鴻海集團投資Fii對的案件附款，因此這次應提出申請的也是鴻海集團。

官員指出，另外紫光的營業項目，包括晶圓代工製造、IC設計、封測等，屬於敏感技術領域，「投審會權責分為三項，一是依據金額規模和種類、完全不用申請的投資項目，二是完全被禁止的投資項目，三是有條件准許的項目，第三種就要經過投審會審查」，紫光營業項目就是屬於第三種。因此無論是就當時鴻海投資Fii的附款而言，或是紫光的營業項目而言，鴻海都必須向投審會申請後審查。

投審會今日也已向鴻海表示應申請審查，不過截至目前為止，鴻海尚未送件。