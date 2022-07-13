砍單潮來了？ 陳俊聖：半導體設備商都沒感覺 仍嘻嘻哈哈

通膨影響終端需求、企業庫存過高也是一大隱憂，宏碁（2353）董事長陳俊聖今（13）日語出驚人的說，最近開始接到不少半導體廠的電話，「因為我們庫存相對安全」，他說，這是宏碁的競爭優勢，從今年一月就開始啟動對上游供應鏈的審查，目前第一季季末庫存金額約600億元，「第二季庫存還會再往下壓」。

過去兩年半導體缺料的時候，不少老闆抱怨，要總經理以上等級去親自拜會所有供應商，甚至連假日打高爾夫球也不忘問問供應商料況一事，甚至後來到「打電話也不接，找不到人」，完全展現出半導體大缺時的高姿態。

不過現在開始需求反轉，陳俊聖今日就表示，最近開始接到不少半導體廠的電話。

他指出，「我們能夠讀懂總體經濟」，因此宏碁從今年一月就開始啟動對上游供應鏈的審查，現在來看半導體還處於跌價狀態，不過宏碁有胃納量，「別人庫存高的，就只能承受庫存跌價損失了。」

「美、歐通膨都有超過8%」，在通膨底下、政府首先最重要就是把通膨打下來，「一定會做動作」，第一動作就是先執行tapper，「這時候宏碁就開始有警覺」，第二就是升息、再來就縮表。這些造成美元大幅升值後，「大家覺得錢變少，消費順序就變化，消費性電子就會受到影響」。

陳俊聖直言，庫存會影響公司競爭力，尤其產業上看到「下冷、中溫、上熱」，在產業需求反轉下「大家感覺都不一樣，目前看到半導體設備商都沒感覺，有些供應鏈還在嘻嘻哈哈！」

他強調，已經跟公司內部說接下來發展變化「要做的就是把安全帶拉好，讓小虎隊們擋前面」，PC不求成長、只要比產業好就好。宏碁目標到年底時庫存天數回歸到8周正常狀態。至於市場需求，他直言這是看相對的「今年下半年一定比去年下半年弱」，但畢竟這兩年成長30%、是不會馬上消失，「在熊市來臨時的保命兩大要點，第一是分散風險，第二就是不要慌張」。