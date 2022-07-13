快訊

21歲絲襪妹租紅牌重機追撞前車 不滿影片外流：一堆酸民言論

砍單潮來了？ 陳俊聖：半導體設備商都沒感覺 仍嘻嘻哈哈

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

通膨影響終端需求、企業庫存過高也是一大隱憂，宏碁（2353）董事長陳俊聖今（13）日語出驚人的說，最近開始接到不少半導體廠的電話，「因為我們庫存相對安全」，他說，這是宏碁的競爭優勢，從今年一月就開始啟動對上游供應鏈的審查，目前第一季季末庫存金額約600億元，「第二季庫存還會再往下壓」。

過去兩年半導體缺料的時候，不少老闆抱怨，要總經理以上等級去親自拜會所有供應商，甚至連假日打高爾夫球也不忘問問供應商料況一事，甚至後來到「打電話也不接，找不到人」，完全展現出半導體大缺時的高姿態。

不過現在開始需求反轉，陳俊聖今日就表示，最近開始接到不少半導體廠的電話。

他指出，「我們能夠讀懂總體經濟」，因此宏碁從今年一月就開始啟動對上游供應鏈的審查，現在來看半導體還處於跌價狀態，不過宏碁有胃納量，「別人庫存高的，就只能承受庫存跌價損失了。」

「美、歐通膨都有超過8%」，在通膨底下、政府首先最重要就是把通膨打下來，「一定會做動作」，第一動作就是先執行tapper，「這時候宏碁就開始有警覺」，第二就是升息、再來就縮表。這些造成美元大幅升值後，「大家覺得錢變少，消費順序就變化，消費性電子就會受到影響」。

陳俊聖直言，庫存會影響公司競爭力，尤其產業上看到「下冷、中溫、上熱」，在產業需求反轉下「大家感覺都不一樣，目前看到半導體設備商都沒感覺，有些供應鏈還在嘻嘻哈哈！」

他強調，已經跟公司內部說接下來發展變化「要做的就是把安全帶拉好，讓小虎隊們擋前面」，PC不求成長、只要比產業好就好。宏碁目標到年底時庫存天數回歸到8周正常狀態。至於市場需求，他直言這是看相對的「今年下半年一定比去年下半年弱」，但畢竟這兩年成長30%、是不會馬上消失，「在熊市來臨時的保命兩大要點，第一是分散風險，第二就是不要慌張」。

半導體 宏碁 通膨 陳俊聖

延伸閱讀

「火車就要撞牆了」 陳俊聖呼籲半導體廠重視需求反轉

宏碁超車蘋果 躍全球PC四哥

宏碁董座陳俊聖 大買自家股

陳志朋遭爆淪網紅生日宴當背版　出場費曝光網傻眼

相關新聞

半導體投資額逾2兆元 陳俊聖示警：產業反轉會動搖國本

一向精準預言產業趨勢的宏碁（2353）董事長陳俊聖今（13）日示警指出，台灣現在規劃要建20座12吋半導體廠，以一座廠投...

NVIDIA推統一運算平台 加速量子研發進展

NVIDIA（輝達）今（13）日宣布推出統一運算平台，以加速在人工智慧（AI）、高效能運算、健康、金融及其他領域的量子研...

半導體市況轉差 宏碁陳俊聖：有許多老闆打來求買貨

半導體產業後市產生雜音，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（13）日示警，有些半導體設備廠商現在還在「嘻嘻哈哈、...

鴻海入股紫光 經濟部：尚未向投審會、工業局提出申請

鴻海集團旗下工業富聯（FII）傳將出資新台幣435億元入股中國大陸知名半導體企業紫光集團。對此，經濟部表示，該入股案必須...

台積電Q2獲利預測調查 估賺2206億元、每股逾8.5元

台積電（2330）將於7月14日召開法說會，各研究機構紛紛預測獲利表現，據標普全球市場情報分析師的一項民意調查，估計該公...

美光日本廠跳電 但受影響產能有限

集邦今日發布調查指出，美光位於日本廣島廠H於7月8日發生跳電意外，雖占美光月產能近30%，不過因跳電發生時機台同時啟動不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。