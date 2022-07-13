NVIDIA推統一運算平台 加速量子研發進展

NVIDIA（輝達）今（13）日宣布推出統一運算平台，以加速在人工智慧（AI）、高效能運算、健康、金融及其他領域的量子研發取得突破性進展。NVIDIA高效能運算與量子運算產品總監Tim Costa表示，結合經典運算與量子運算所開發出的混合解決方案，可在短期內為科學領域帶來突破性進展。

NVIDIA量子最佳化元件架構（Quantum Optimized Device Architecture；QODA）旨在打造精簡的量子與經典程式編寫模型，使人們能更輕鬆使用量子運算。QODA為一些當前最強大的電腦和量子處理器提供統一的開放環境，協助提高科學領域的生產力與擴大量子研究的規模。

高效能運算與AI領域的專家們能夠透過當今的量子處理器，以及運用NVIDIA DGX系統、科學超級運算中心及公有雲中搭載的大量NVIDIA GPU模擬而得的未來量子機器，輕鬆將量子運算加入現有的應用程式。

NVIDIA高效能運算與量子運算產品總監Tim Costa指出，QODA 將為開發人員提供強大又具生產力的程式編寫模型，徹底改變量子運算領域的發展。

頂尖的量子研究組織早已使用NVIDIA GPU與高度專業的NVIDIA 軟體 NVIDIA cuQuantum 來開發獨立的量子電路。開發人員借助QODA，就能在GPU加速的超級電腦上打造使用NVIDIA cuQuantum模擬的完整量子應用程式。

NVIDIA在今天於東京舉行的Q2B大會上，宣布與眾多供應商與超級運算中心展開合作，包括量子硬體供應商IQM Quantum Computers、Pasqal、Quantinuum、Quantum Brilliance、Xanadu；軟體供應商QC Ware、Zapata Computing，以及於利希研究中心（Forschungszentrum Jülich）、勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）。