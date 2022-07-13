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半導體市況轉差 宏碁陳俊聖：有許多老闆打來求買貨

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中/攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中/攝影

半導體產業後市產生雜音，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（13）日示警，有些半導體設備廠商現在還在「嘻嘻哈哈、吃吃喝喝」，感受不到景氣反轉，他透露，「其實最近有許多宏碁半導體供應商老闆打給他，問我要不要買、要不要再買。」

陳俊聖指出，高科技硬體行業其實已經走下坡，他透露，「最近許多做半導體硬體的CEO在CALL我，問我要不要買、要不要再買，看你們（宏碁）庫存最好、最安全。」

陳俊聖說，庫存會影響到公司競爭力，而現在有人說高科技產業是「下冷中溫上熱」，其實這是長鞭效應，我們這邊看到終端需求轉變，但往上講，可是他們覺得沒事，有長期合約等、大家都沒事。

陳俊聖表示，現在是我們講了以後，我們的供應商有感覺，但他們的供應商那些做設備的廠商還嘻嘻哈哈、吃吃喝喝的，他們沒有感受到需求轉變。

陳俊聖說，今年1月開始正式對內講要注意庫存，也對合作供應商說，情況不對要開始調整了，「那他們都說你們瘋了，我們還在缺料等話。」

陳俊聖指出，我們第二季度庫存還可以再往下一點，現在半導體跟面板都是跌價，不只是跌價損失的問題，這是有沒有胃納量的情況，這樣競爭力差別很大，因為我們可以攤平成本。

陳俊聖 半導體 宏碁

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