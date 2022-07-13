美光日本廠跳電 但受影響產能有限

集邦今日發布調查指出，美光位於日本廣島廠H於7月8日發生跳電意外，雖占美光月產能近30%，不過因跳電發生時機台同時啟動不斷電系統，預估受影響的產能有限。

集邦表示，美光廣島廠主要投產製程為1Z奈米，投片比重為50%以上，其次為1Y奈米，占比近35%。因跳電發生時機台同時啟動不斷電系統，雖因壓降跳電時間約5~10分鐘，且要重新檢視機台，但預估受影響產能有限。

美光預定在今年底在廣島廠導入最新一代1beta奈米製程，接著在台中廠導入量產。現階段以產出智慧型手機相關的mobile DRAM為主。

集邦指出，自年初起地緣衝突、高通膨導致全球消費性電子需求疲弱，目前各原廠的記憶體庫存均處於較高水位，且跳電對美光產能影響較低，美光可透過庫存來滿足客戶端的需求，因而對整體DRAM供需市場並無造成衝擊。

集邦進一步表示，美光廣島廠發生跳電後，未見市場急單進場，價格也未見止跌訊號，因此此次跳電並不會扭轉記憶體供過於求，維修原預估第3季DRAM價格將季跌約10%的看法不變。