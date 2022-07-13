宏碁陳俊聖：投10家新創倒10家 已找到孵化小金虎奧秘

宏碁（2353）旗下小老虎宏碁資訊（6811）即將於第3季上櫃，宏碁暨宏碁資訊董事長陳俊聖今（13）日表示，「投資新創公司投10家倒10家、投25家也都倒」，不用投資新創公司，宏碁已經找到內部孵化企業的奧秘。

陳俊聖說明，大家都說投資新創公司風險很大，「投了99家，可能一家都不會中」，不過宏碁發展多元事業引擎，現在小金虎已經有九家，「且每個小老虎業務都不一樣」。他指出，宏碁資訊為台灣雲端與資訊服務市場的主要供應商，以「最懂地端的雲端公司，成就智能企業的推手」為使命。

該公司今年首季EPS為3.18元，毛利率與 EPS 皆創新高，第二季、上半年營收均為歷年同期新高。

陳俊聖表示，宏碁資訊為宏碁旗下在資訊服務產業中重要的策略布局，專注在數位轉型與雲端服務領域，長期協助政府及企業在地端及雲端的資訊佈署，堪稱是「最懂地端的雲端公司」。在整體環境受疫情衝擊時，宏碁資訊持續投入雲端服務，充分發揮其軟實力，以客戶需求為核心，協助企業從地端邁向雲端，實現數位轉型價值，更是宏碁逐步實踐「多元事業引擎策略」重要推進動能。

宏碁資訊成立於101年2月，目前資本額 3.64億元，早期即針對企業客戶與政府部門，提供 IT 基礎建設與系統整合運用的解決方案和商用軟體銷售的授權解決方案供應商，近年更積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運服務走向雲端、大數據運用、人工智慧等新科技的運用與落地。

宏碁資訊結盟國際頂尖軟體原廠，以顧問諮詢、加值應用、開發建置、維運服務等方式，提供客戶一站式、具實務應用經驗的整體解決方案，積極發展雲端服務，技術開發人員的雲 端等專業證照累積超過 500 張，也是台灣第一家同時獲得微軟 AE MSP，LSP 及 CSP 三重認證的資訊服務商，協助企業由地端轉型到雲端、雲地混合運營的最佳資訊服務夥伴。

除此之外，宏碁資訊也長期協助政府導入的數位化專案並持續發光，其中協助體育署規劃與建置的「體育雲 i 運動資訊平台」，獲得2021年世界資訊科技大會（WCIT）頒發的全球資通訊科技應用-傑出公眾合作服務全球首獎，是繼2020年為衛福部建置的「台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統」得到 Covid-19 最佳產業解決方案全球首獎後，連續兩年得到這項資通訊業界的奧斯卡金像獎。

展望未來，宏碁資訊表示，將以軟體經濟生態圈的經營者，協助企業客戶建立資訊韌性，成功踏上數位轉型的旅程。因疫情影響帶動居家辦公趨勢及物聯網、雲端服務、行動通訊、大數據及AI的技術驅動下，積極投入研發資源以提升資訊軟體與雲端服務之需求。

在企業積極數位轉型的商機驅動下，宏碁資訊將持續投資雲端服務，推出「iCMP 智慧跨雲維運管理平台」，擴展對於客戶數位轉型的服務能量，配合大數據分析及AI應用，協助企業創造地端到雲端的創新價值，開創客戶、原廠的三贏局面共享成功，並為獲利帶來長期且具競爭力及持續性的貢獻。