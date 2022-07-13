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集邦：驅動IC價格跌勢恐持續至年底

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

集邦（TrendForce）表示，今年起終端需求疲弱，導致庫存壓力持續提升，為有效管控庫存，對IC的拉貨動能也趨於保守，特別是去年緊缺的周邊IC如驅動IC、Tcon、面板用PMIC等，預期第三季驅動IC的價格降幅將擴大至8~10%不等，且不排除將一路跌至年底。

TrendForce表示，中國面板驅動IC供應商為了鞏固供貨動能，更願意配合面板廠的要求，價格降幅可達到10~15%。在需求短期間難以好轉下，面板驅動IC價格不排除將持續下跌，且有極大可能會比預估的時間更早回到2019年的起漲點。

集邦表示，儘管終端市場需求不振，面板廠與面板驅動IC的庫存與日俱增，但對晶圓代工廠商而言，在產品組合多元下，過去即使面板驅動IC短期內需求下修，各晶圓代工廠還有相對應彈性去調整產品組配，多元利用空出的產能，有效配置維持稼動率。

集邦表示，在過去兩年晶片缺貨潮推動之下，代工價格在過去幾個季度持續高漲，至今維持在高價水準，然如今驅動IC廠商同時面臨下游客戶要求降價，以及上游漲價的夾擊，迫使其近期開始減少投片規劃，包括與晶圓代工簽訂的LTA（Long term agreement）供貨合約的內容也可能需要重新洽談，當面板驅動IC投片大量減少，其他產品組合的調整也無法填補產能缺口的情況下，將可能影響晶圓廠2022下半年整體稼動率。

TrendForce認為，對晶圓廠來說，相較其他應用，面板驅動IC利潤較差，但卻是晶圓廠填補產能最有效率的產品之一。在第三季驅動IC將面臨大幅跌價以及減少投片計畫後，後續便要特別觀察晶圓代工價格是否會與第二季持平，或將為維持高稼動率而適度調降價格。

晶圓代工廠 面板 晶圓廠

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