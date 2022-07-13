不愧是護國神山 台積電貢獻營所稅逾550億蟬聯繳稅王

報稅季已於6月結束，統計五區國稅局營利事業所得稅結算申報狀況，截至6月30日，北區國稅局轄內企業自繳稅額達2,560.54億元，重返五區之冠；另外對照財報及企業營運情況，台積電第五度成為「繳稅王」，單一企業就貢獻逾550億元營所稅。

去年上市櫃公司獲利大增，使今年報稅季營所稅自繳稅額也大幅成長。其中，北區國稅局轄區涵蓋新北、桃園、新竹縣市、基隆等，由於轄內大廠、科技園區眾多，營所稅申報狀況向來備受關注。

財政資訊中心統計至6月30日，北區國稅局今年營所稅結算申報件數約35萬件，自繳稅額達2560.54億元，年增逾1,000億元，年增率高達64.16%，由於轄區內有多家上市櫃企業獲利亮眼，北區奪下自繳稅額冠軍並不意外。

台北國稅局則以自繳稅額2079.84億元緊追在後，年增25.85%。去年台北國稅局由於轄內金控獲利亮眼挹注稅額，曾超越北區國稅局，成為去年自繳稅額冠軍，今年則讓出冠軍寶座。

進一步觀察北區國稅局轄內繳稅金額前四大企業，繳稅冠軍自繳稅額逾550億元，亞軍則逾270億元；季軍、殿軍則都在65億元左右；對於繳稅企業身分，財政部表示，基於保密原則，不能對外透露。

不過若對照企業財報、營運狀況及北區轄區等資料，大致可推測，今年繳稅冠軍仍為「護國神山」台積電，不僅是產業重要支柱，更貢獻國庫不少。

至於異軍突起的亞軍，很有可能「貨櫃三雄」之一的陽明海運。去年受惠運價水漲船高，貨櫃三雄大賺，員工年終獎金拿到手軟，今年貢獻國庫也倍增。

而往年亞軍鴻海，今年可能是第三、或第四名，不過雖然名次略為下滑，但鴻海去年獲利年增37%，創歷史第三高，繳稅金額事實上也有成長。