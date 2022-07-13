快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

不愧是護國神山 台積電貢獻營所稅逾550億蟬聯繳稅王

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

報稅季已於6月結束，統計五區國稅局營利事業所得稅結算申報狀況，截至6月30日，北區國稅局轄內企業自繳稅額達2,560.54億元，重返五區之冠；另外對照財報及企業營運情況，台積電第五度成為「繳稅王」，單一企業就貢獻逾550億元營所稅

去年上市櫃公司獲利大增，使今年報稅季營所稅自繳稅額也大幅成長。其中，北區國稅局轄區涵蓋新北、桃園、新竹縣市、基隆等，由於轄內大廠、科技園區眾多，營所稅申報狀況向來備受關注。

財政資訊中心統計至6月30日，北區國稅局今年營所稅結算申報件數約35萬件，自繳稅額達2560.54億元，年增逾1,000億元，年增率高達64.16%，由於轄區內有多家上市櫃企業獲利亮眼，北區奪下自繳稅額冠軍並不意外。

台北國稅局則以自繳稅額2079.84億元緊追在後，年增25.85%。去年台北國稅局由於轄內金控獲利亮眼挹注稅額，曾超越北區國稅局，成為去年自繳稅額冠軍，今年則讓出冠軍寶座。

進一步觀察北區國稅局轄內繳稅金額前四大企業，繳稅冠軍自繳稅額逾550億元，亞軍則逾270億元；季軍、殿軍則都在65億元左右；對於繳稅企業身分，財政部表示，基於保密原則，不能對外透露。

不過若對照企業財報、營運狀況及北區轄區等資料，大致可推測，今年繳稅冠軍仍為「護國神山」台積電，不僅是產業重要支柱，更貢獻國庫不少。

至於異軍突起的亞軍，很有可能「貨櫃三雄」之一的陽明海運。去年受惠運價水漲船高，貨櫃三雄大賺，員工年終獎金拿到手軟，今年貢獻國庫也倍增。

而往年亞軍鴻海，今年可能是第三、或第四名，不過雖然名次略為下滑，但鴻海去年獲利年增37%，創歷史第三高，繳稅金額事實上也有成長。

國稅局 營所稅

延伸閱讀

國安基金來無影去無蹤 法人：投資人應看淡政府護盤

台積電又被美國員工吐槽！「把我們當中學生看待，連每周在辦公室待多久都要管」 有三大文化很不OK

國安基金獲授權進場 台積電早盤大漲22.5元

貨櫃三雄 營運不看淡

相關新聞

鴻海為何在越南摒棄百萬廠區思維？「越南製造」兩岸競爭內幕

鏡頭，拉到北越北江省光州工業區，一幕極具張力的場景在這裡出現：國人熟悉的紅色供應鏈代表業者、中國組裝廠立訊廠房坐落於此，而緊隔一條馬路與其對望的，正是從台灣土城發跡、現為全球第一大電子組裝廠的鴻海。一眼，看出了「越南製造」已成兩岸電子業的兵家必爭之地。

台積電又被美國員工吐槽！每周在辦公室待多久都要管 這三大文化很不OK

「我加入這家公司（台積電）是因為媒體形象（好），但現在我覺得，這家公司距離『全球化企業』（global company）還很遠，還需要花時間。」

全球半導體製造設備創新高 今年可望至1175億美元

國際半導體產業協會（SEMI）預期，今年全球半導體製造設備營收可望創新高，達1175億美元，成長14.7%，2023年將...

工業富聯 透過基金轉投資紫光

大陸半導體企業紫光集團負債人民幣千億、在宣布破產後一年至今，重組已步入收尾階段，公司股權及新任董監事、總經理的工商變更登...

震撼 鴻海集團入股紫光

大陸知名半導體企業紫光集團宣布破產後引進新資金重組，鴻海集團旗下工業富聯（FII）名列新資金入股名單，共出資約98億元（...

鴻海集團入股紫光 投審會：須提出申請

鴻海集團旗下工業富聯（FII）傳出斥資人民幣98億元（約新台幣435億元），參與大陸紫光集團重整出資，對此，經濟部投審會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。