快訊

新聞分析／國安基金一日轉彎 五關鍵因素曝光

國民黨明提名賴峰偉爭取連任澎湖 王育敏拒選嘉縣推吳芳銘

安倍晉三曾是她婚禮伴郎 港女星淚崩曝兩家意外關係

英特爾攜手系微、台北大學 培養台灣UEFI韌體人才

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

英特爾於今(12)日宣布，攜手系微（6231）、台北大學，開設並已完成首期統一可延伸韌體介面(UEFI)韌體開發人才培訓課程，這項培訓課程由系微負責課程規劃與教材內容，英特爾提供搭載Intel Core處理器的硬體平台，於台北大學首次推出，幫助大學生了解UEFI韌體介面如何與今日電腦架構互動，希望為台灣資通訊產業播下更多韌體人才種子。

UEFI已在普遍所使用的x86架構電腦當中取代傳統BIOS，負責在開機時初始化硬體，並為硬體、韌體和作業系統中間的溝通介面。UEFI有許多特色與優勢，包含執行於32位元∕64位元模式，而非記憶體容量受限的BIOS 16位元真實模式，以及支援安全開機功能等。UEFI使用C語言並導入模組化概念，對於開發者而言更易於修改與發展獨有特色。

英特爾指出，硬體需要設計完善的韌體和軟體，才能將整體效能發揮得淋漓盡致，幾乎每樣電子產品均需要韌體才能運作。台灣資通訊產業發達，UEFI人才需求活絡，英特爾為全球產業領導企業，希望協助學生接軌產業，並以容易取得相關資源的MinPlatform開放原始碼，進行個人電腦∕伺服器UEFI開發，讓更多優秀人才可輕鬆地投入研究，並計劃提供實習機會給具備相關經驗與實力的新鮮人。

英特爾台灣分公司總經理劉景慈表示，英特爾在全球各國有不同層面的人才培育計劃。這次在台灣很高興能和系微合作，為台北大學的學生提供培訓課程，透過此次三方產學合作，不僅強化學子對韌體的興趣及教育，也協助大專院校銜接業界需求，相信未來更有機會為整個產業帶來豐富的人才。

英特爾與系微都是UEFI論壇的創始者暨推廣者會員之一，系微更是唯一總部設在台灣的UEFI解決方案供應商。系微總經理莊鈴文指出，該公司觀察到越來越多的客戶與合作夥伴有更多UEFI工程師需求。與台北大學合作的課程強調實作技巧，這對於培育具備創新思維、世界級的下一代UEFI工程師相當重要，希望台灣也能夠有更多夥伴加入，一起培養更多UEFI人才。

台北大學資訊工程學系教授張仁俊則提到，系微和英特爾所提供的培訓課程，讓學生有很好的機會接觸UEFI架構，並擁有開發軟體與驅動程式的實際經驗。學生透過參加這門與業界接軌的課程，不僅能增加實作經驗優勢，更可熟稔這個前景無限的職涯領域。

台北大學 英特爾 系微

延伸閱讀

三星3奈米超車台積電被質疑：客戶到底是誰？外資曝護國神山領先差距「優勢全看這點」

經濟學人示警 晶片業榮景陷超大型破滅

緯穎 上季EPS衝20.67元

英特爾CEO傳下月訪台積 商討修改3奈米生產計畫

相關新聞

大摩：半導體產業遇逆風 個股領先景氣於第4季觸底

半導體產業遇逆風，摩根士丹利直指產業景氣要明年才落底，個股則領先景氣於今年第4季觸底。大摩建議「保守」看待半導體產業，並...

台亞來頭不小 有這家國際大廠撐腰攻第三代半導體

蘋果推出Apple Watch後，根據調研機構Above Avalon統計，現在全球配戴Apple Watch的用戶人數破億，不過，目前台灣Apple Watch供應鏈所剩無幾，最廣為人知即是感測元件廠台亞，在專注本業以及大股東、全球前三大LED封裝廠日亞化（Nichia）力挺下，讓台亞成為堅守蘋果健康偵測不可或缺的關鍵要角。

鴻海電動車布局再下一城 與泰國石油集團打造生產基地

鴻海在泰國的電動車布局再下一城。鴻海與泰國國家石油集團（PTT）今（12）日下午宣布，已買下泰國東部經濟走廊（ECC）一...

資安風險、距離短 藍芽難用不得不用

配有藍芽功能的電子產品，今年上看50億台。藍芽問世逾20年，在生活中無所不在，但它仍舊無法克服傳輸距離有限的天缺，時而令使用者跳腳，再加上利用公共電信頻道傳輸，藍芽不但面臨資源排擠，也恐有資安危機。

三星3奈米超車台積電被質疑：客戶到底是誰？外資曝護國神山領先差距

三星6月底搶先宣布3奈米製程開始量產，讓許多投資人擔憂，台積電總裁魏哲家先前說「將一路領先到2025年」的霸氣宣言是否會被打破？

南亞總經理李培瑛：4變數 DRAM產業面臨挑戰

ＤＲＡＭ大廠南亞科總經理李培瑛昨天表示，下半年ＤＲＡＭ市場受到高通膨、區域政治（俄烏戰爭）、中國疫情封控、物流及消費者購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。