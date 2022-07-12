英特爾攜手系微、台北大學 培養台灣UEFI韌體人才

英特爾於今(12)日宣布，攜手系微（6231）、台北大學，開設並已完成首期統一可延伸韌體介面(UEFI)韌體開發人才培訓課程，這項培訓課程由系微負責課程規劃與教材內容，英特爾提供搭載Intel Core處理器的硬體平台，於台北大學首次推出，幫助大學生了解UEFI韌體介面如何與今日電腦架構互動，希望為台灣資通訊產業播下更多韌體人才種子。

UEFI已在普遍所使用的x86架構電腦當中取代傳統BIOS，負責在開機時初始化硬體，並為硬體、韌體和作業系統中間的溝通介面。UEFI有許多特色與優勢，包含執行於32位元∕64位元模式，而非記憶體容量受限的BIOS 16位元真實模式，以及支援安全開機功能等。UEFI使用C語言並導入模組化概念，對於開發者而言更易於修改與發展獨有特色。

英特爾指出，硬體需要設計完善的韌體和軟體，才能將整體效能發揮得淋漓盡致，幾乎每樣電子產品均需要韌體才能運作。台灣資通訊產業發達，UEFI人才需求活絡，英特爾為全球產業領導企業，希望協助學生接軌產業，並以容易取得相關資源的MinPlatform開放原始碼，進行個人電腦∕伺服器UEFI開發，讓更多優秀人才可輕鬆地投入研究，並計劃提供實習機會給具備相關經驗與實力的新鮮人。

英特爾台灣分公司總經理劉景慈表示，英特爾在全球各國有不同層面的人才培育計劃。這次在台灣很高興能和系微合作，為台北大學的學生提供培訓課程，透過此次三方產學合作，不僅強化學子對韌體的興趣及教育，也協助大專院校銜接業界需求，相信未來更有機會為整個產業帶來豐富的人才。

英特爾與系微都是UEFI論壇的創始者暨推廣者會員之一，系微更是唯一總部設在台灣的UEFI解決方案供應商。系微總經理莊鈴文指出，該公司觀察到越來越多的客戶與合作夥伴有更多UEFI工程師需求。與台北大學合作的課程強調實作技巧，這對於培育具備創新思維、世界級的下一代UEFI工程師相當重要，希望台灣也能夠有更多夥伴加入，一起培養更多UEFI人才。

台北大學資訊工程學系教授張仁俊則提到，系微和英特爾所提供的培訓課程，讓學生有很好的機會接觸UEFI架構，並擁有開發軟體與驅動程式的實際經驗。學生透過參加這門與業界接軌的課程，不僅能增加實作經驗優勢，更可熟稔這個前景無限的職涯領域。