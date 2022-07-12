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鴻海電動車布局再下一城 與泰國石油集團打造生產基地
鴻海在泰國的電動車布局再下一城。鴻海與泰國國家石油集團（PTT）今（12）日下午宣布，已買下泰國東部經濟走廊（ECC）一處313萊（約50.08公頃）的土地，接下來，將在此處打造電動車製造基地，並預計2024年開始生產。
這一筆土地交易案，由鴻海、PTT合資的新公司Horizon Plus，與Rojana Industrial Park簽署土地買賣契約。
Horizon Plus由PTT旗下子公司Arun Plus、鴻海旗下利億國際合資成立，Arun Plus持股6成、利億持股4成，由PTT創新與新興事業資深執行副總裁Buranin Rattanasombat出任Horizon Plus董事長，鴻海E事業群ETVG處總經理邱創儀擔任執行長。
今日土地買賣虛擬簽約儀式由Buranin Rattanasombat主持，邱創儀、Arun Plus常務董事Ekachai Yimsakul、Rojana Industrial Park副董事長Chai Vinichbutr共同簽署土地買賣協議。
鴻海此次在泰國買下的土地面積為313萊，換算為國際標準單位，等於買下約50.08公頃的土地，預計2024年將在此地完成工廠建設，並開始生產電動車，Horizon Plus也將與所有願意在泰國、東協地區發展電動車汽車品牌合作。
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