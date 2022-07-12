鴻海攜手泰國PTT 在東部經濟走廊建電動車生產據點

鴻海（2317）（2327）與泰國國家石油集團（PTT）的合資公司 HORIZON PLUS 今（12） 日宣布，為了在泰國設立完整的電動車生態系統，將在泰國的東部經濟走廊（EEC）建立電動車生產據點，以達成在2024年順利量產電動車的目標。鴻家軍旗下廣宇（2328）、乙盛-KY（5243）與鴻準（2354）等，可望跟著擴大出貨。

HORIZON PLUS是由PTT全資子公司ARUN PLUS和鴻海集團全資子公司利億國際，共同合資成立，目標是在泰國攜手建立新的電動車製造工廠，初期年產能為5萬輛，將逐步擴大到2030年產15萬輛的目標，以因應泰國境內和東協地區對電動車不斷成長的需求。

ARUN PLUS和利億將分別持有HORIZON PLUS各約60%和40%股權。HORIZON PLUS預計在今年內動工電動車製造工廠外，也將配合生產投資計畫，在泰國建立一個研發設計中心。