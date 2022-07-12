鴻海泰國電動車工廠落腳東部經濟走廊 拚2024年投產
泰國國家石油集團PTT Plc創新與新創企業高級執行副總裁Dr. Buranin Rattanasombat，同時為Horizon Plus Co., Ltd.董事會主席，今（12）日主持土地買賣協議簽約儀式，將在泰國東部經濟走廊 (EEC) 建立新電動汽車製造廠，預計在2024年完成工廠建設並開始生產。
Horizon Plus為Arun Plus Co.,Ltd.和鴻海（2317）科技集團的合資公司。
Horizon Plus準備在泰國東部經濟走廊 (EEC) 建立一個佔地 313-rai （50萬平方公尺）的新電動汽車製造廠。預計在2024年完成工廠建設並開始生產，以向市場供應電動汽車，在泰國建立電動汽車生態系統，並在未來向相關產業發展。
Horizon Plus 決心與所有有興趣在泰國和東協地區，開發電動汽車和支持電動汽車製造的汽車品牌合作，鼓勵未來有更多人們使用電動汽車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言