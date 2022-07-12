快訊

獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

分科測驗地理／手寫占分降、考法卻變複雜 補教估成廝殺關鍵

台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

鴻海泰國電動車工廠落腳東部經濟走廊 拚2024年投產

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
鴻海泰國電動車工廠落腳東部經濟走廊，拼2024年投產。圖/鴻海提供
鴻海泰國電動車工廠落腳東部經濟走廊，拼2024年投產。圖/鴻海提供

泰國國家石油集團PTT Plc創新與新創企業高級執行副總裁Dr. Buranin Rattanasombat，同時為Horizon Plus Co., Ltd.董事會主席，今（12）日主持土地買賣協議簽約儀式，將在泰國東部經濟走廊 (EEC) 建立新電動汽車製造廠，預計在2024年完成工廠建設並開始生產。

Horizon Plus為Arun Plus Co.,Ltd.和鴻海（2317）科技集團的合資公司。

Horizon Plus準備在泰國東部經濟走廊 (EEC) 建立一個佔地 313-rai （50萬平方公尺）的新電動汽車製造廠。預計在2024年完成工廠建設並開始生產，以向市場供應電動汽車，在泰國建立電動汽車生態系統，並在未來向相關產業發展。

Horizon Plus 決心與所有有興趣在泰國和東協地區，開發電動汽車和支持電動汽車製造的汽車品牌合作，鼓勵未來有更多人們使用電動汽車。

電動汽車 泰國

延伸閱讀

東協榴蓮拚銷陸 東博會助攻

林口頂福停業工廠起火 新北消防馳援無人傷

林口頂福工廠火警 新北消防派員馳援

台中神岡工廠大火 消防隊員到場搶救中

相關新聞

資安風險、距離短 藍芽難用不得不用

配有藍芽功能的電子產品，今年上看50億台。藍芽問世逾20年，在生活中無所不在，但它仍舊無法克服傳輸距離有限的天缺，時而令使用者跳腳，再加上利用公共電信頻道傳輸，藍芽不但面臨資源排擠，也恐有資安危機。

三星3奈米超車台積電被質疑：客戶到底是誰？外資曝護國神山領先差距

三星6月底搶先宣布3奈米製程開始量產，讓許多投資人擔憂，台積電總裁魏哲家先前說「將一路領先到2025年」的霸氣宣言是否會被打破？

南亞總經理李培瑛：4變數 DRAM產業面臨挑戰

ＤＲＡＭ大廠南亞科總經理李培瑛昨天表示，下半年ＤＲＡＭ市場受到高通膨、區域政治（俄烏戰爭）、中國疫情封控、物流及消費者購...

經濟學人示警 晶片業榮景陷超大型破滅

英國經濟學人雜誌報導，全球晶片製造業在極速繁榮後，景氣正面臨急劇下墜的風險，原因包括產能快速擴張、需求反轉下降，以及多國...

南亞科：本季面臨挑戰

DRAM大廠南亞科昨（11）日舉行法說會，總經理李培瑛坦言，受通膨與大陸封控、地緣政治等干擾，本季雖是傳統旺季，但成本、...

三星晶圓代工實力 不如台積

法人圈傳出，三星明年度旗艦機Galaxy S23將捨棄自家晶片，全數採用由台積電4奈米生產的高通下世代驍龍8 Gen 2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。