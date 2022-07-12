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圓剛視訊產品 奪防疫科技創新獎

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

圓剛（2417）宣布旗下旗艦產品PW313D雙鏡頭網路攝影機，獲得TMC舉辦的2022年防疫科技創新獎（Pandemic Tech Innovation Award）。

TMC 是一家透過書面、實體和線上的管道幫助客戶建立社群的全球綜合媒體公司，TMC一直以來檢視國際企業表現，並提供獎項榮譽，被視為是全球通信和技術領域最知名和最有公信力的榮譽，獲獎品牌多為市場傑出領導者，持續展示技術的進步與創新。

防疫創新科技獎意在表揚特定硬體、軟體、設備/周邊設備、應用程式和服務，能夠幫助社會和企業在面對流行病和其他無法預測的嚴重情況的挑戰時，依然可以持續的有效運作，圓剛以其堅實的研發實力和創新理念，在疫情期間持續提供高品質的遠距影音設備，並推出更多元的解決方案幫助專業的應用情境，獲得此份殊榮。AVerMedia圓剛也是今年唯一獲獎的台灣品牌。

圓剛表示，PW313D雙鏡頭網路攝影機的設計理念，是圓剛AVerMedia在疫情期間觀察到，許多教育工作者以及學校機構，都普遍存在缺少好品質的視訊設備，以及實物投影機不夠普及的情況，而要完成一場線上課程，兩者是缺一不可的，PW313D整合網路攝影機和實物投影機，並提供高音質的收音麥克風，同時透過專業軟體CamEngine設定影像梯形校正修正物體型變、PiP子母畫面提供兼具雙鏡頭視訊的畫面、調整視訊參數等功能、優化影像品質，為教師提供完整且簡單易用的影音方案，提升數位教學品質。

雙鏡頭 視訊 疫情

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