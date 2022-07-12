資安風險、距離短 藍芽難用不得不用

配有藍芽功能的電子產品，今年上看50億台。藍芽問世逾20年，在生活中無所不在，但它仍舊無法克服傳輸距離有限的天缺，時而令使用者跳腳，再加上利用公共電信頻道傳輸，藍芽不但面臨資源排擠，也恐有資安危機。

藍芽聲勢看漲

根據《CNN》報導，時至今日，藍芽已上市二十年，隨著產品間連線的使用需求越來越廣泛，小至燈泡、智慧型手機，大到家用冰箱，無不配有藍芽傳輸的功能。資料通訊技術市場調查公司ABI Research預估，今年將有50億台支援藍芽功能的電子產品交到消費者手中，且預計到2026年交易量將會上看70億台。

儘管藍芽無所不在，但這項技術卻依然有著難以克服的技術問題，不論是連接新裝置、將耳機連線轉換到另一個裝置，又或單純只是超出連線的距離，以上種種小事情卻往往讓藍芽經歷過不小的「掙扎」。卡內基大學人機互動教授哈里森表示，「當藍芽用作順暢是很令人驚喜的，反之，你會先扯掉自己的所有頭髮。」

傳輸短危險高<

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儘管藍芽距離短，它消耗的電量少。哈里森說，因為藍芽是透過非專用頻道的無線電波傳遞信號，也因為這些頻道基本上是公開給任何人使用的，而不是電信公司所有的私人電信頻道，更促進了藍芽的使用和發展。不過在非專用電波頻道上，藍芽必須面對大量產品產生的電波共用、排擠，導致傳輸效果不彰。

因為共用電波頻道，美國數個政府機關曾建議消費者，使用藍芽可能更容易發生網路安全問題，跟連接Wi-Fi一樣，如果使用者不夠注意，藍芽也會把你的私人訊息曝於風險之下。

當心資安問題

根據《半島電視台》報導，使用藍芽作為追蹤疫情接觸被廣泛的接受、稱讚，但可能存在著容易被攔截和誤報的風險，當手機透過藍芽信號紀錄所有者之間的間隔距離，在後續提供與感染新冠病毒者的訊息時，可能是穿牆而來的信號，而並非真正的病毒。

倫敦政經學院的媒體理論教授坎瑞表示，在藍芽打開的情況下，手機用戶可能暴露在其他追蹤系統之下（像是行銷等），而這將可能會變成使用藍芽傳輸APP的一種日常。

享受方便的數位生活時，也需注意訊息傳輸過程中帶來的威脅。

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