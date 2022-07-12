意法攜手GFS法國合資設12吋廠 預計2026年滿載生產
意法半導體（STMicroelectronics）和晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries，GFS、又稱格芯）在11日共同宣布，雙方將在法國合作設立12吋晶圓廠並預計2026年滿載生產，瞄準車用、工業、物聯網與通訊基礎設施應用。
依據新聞稿，雙方將在意法半導體法國克羅爾（Crolles）現有的12吋晶圓廠附近，興建一座新的、共同營運的半導體製造廠，該廠目標是2026年滿載生產，在全產時每年生產多達62萬片12吋晶圓（約42%為ST和約58%的GF）。
新聞稿提到，該新廠目標促進《歐洲晶片法案》的目標至2030年歐洲達到全球半導體產量的20%，並預計僱用1000名員工，將得到歐盟與法國政府補貼合計數十億歐元。
意法半導體也說，除了法國新廠，也將繼續投資位於Agrate（意大利米蘭附近）的新12吋晶圓廠，在2023年上半年增加產能並預計到2025年底將完全滿載生產進而垂直整合的碳化硅和氮化鎵製造。
GFS執行長Thomas Caulfield則說，公司客戶積極爭取獲得更多該公司22FDX （22 奈米FD-SOI）車用與工業應用的產能，新廠將能提供客戶提供的專用晶圓代工產能。
依據該公司統計，在22 奈米22FDX平台生產晶片已出貨超過10億個，GFS計畫和ST合作鞏固歐洲領先半導體晶圓代工廠的地位。
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