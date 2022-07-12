支付巨頭Visa Q2財報「疫」軍突起 市場逢回承接商機

高通膨引發聯準會激進升息和經濟衰退擔憂，今年來全球股市波動加劇，以美股來說，截至7月7日，S&P 500指數走跌約兩成，而成長股如科技股因利率敏感性高，上半年市場修正多，邁入下半年，行情怎麼看？

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠分析，今年主受Fed貨幣政策由寬鬆轉趨緊縮影響，惟市場對升息預期的擔憂，在這幾個月FOMC會議後已有相當程度的反應，未來在沒有進一步極端情形出現下，科技成長股評價面有望迎來一定程度的修復行情。觀察支付領域及相關數位產業，上半年雖不免受到成長股修正而出現回跌，但長線趨勢並不會因升息或通膨等因素而改變，因此，值此相關市場及公司股價回檔、估值回落之際，其實是長線布局的不錯時機。

法人表示，新科技趨勢往往帶來新藍海商機，這幾年產業型的主題式ETF盛行，如AI、5G、電動車、半導體、基因免疫等，都因長線趨勢題材獲市場認同所致。本周市場關注焦點，是將在明(3)日掛牌上市的國泰全球數位支付服務ETF( 00909)，諸如行動支付、第三方支付，海外盛行的支付模式BNPL(先買後付)都在其中；另外也擴及Web 3.0網路生態圈、去中心化的區塊鏈技術(Blockchain)，支付晶片製造、感應交易等關鍵軟硬體也都有布局，因此，00909上市後，將是國內完整涵蓋全球數位支付生態系商機的ETF。

Pay支付商機，從相關支付巨頭疫情中的獲利表現，可略見一斑。根據Visa發布的財報資料，2022會計年度第2季，經調整每股盈餘1.79美元，較去年同期大增30%，高於市場預期的1.65美元；營收從去年同期的57.3億美元增至71.9億美元，年成長25%，優於市場預期的68.33億美元。第2季業績亮眼，主要動能來自民眾報復性出國旅行、跨境交易大幅回升，跨境交易金額較去年同期激增38%。另外，Mastercard雖尚未公布第2季財報，但觀察第1季營收達51.7億美元，年增率達24%24%，獲利26.3億美元，年增率達44%，且近四季EPS表現皆優於市場預期，市場預估第2季EPS仍將持續成長。

國泰全球數位支付服務ETF基金經理人游凱卉說，在全球疫情相對趨緩，且疫苗施打情況持續改善，民眾已漸漸習慣與病毒共存，支付巨頭Visa持續推出創新高附加價值的技術服務增加支付量，如跨入BNPL、數位資產支付等新藍海，甚至與區塊鏈技術公司合作開發及建構數位資產背後的網路服務等，無怪乎營收能逆勢突圍。觀察2022年截至7月7日，S&P 500指數上半年走跌約18%，Visa僅回落6%左右，在公司營收持續吸引資金持續挹注下，股價表現相對強韌。這也讓市場正向看待支付生態系相關的軟硬體企業之長線獲利及股價表現。

投資策略上，法人說，數位支付趨勢不可逆，不過近期市場波動大，買海外股票或ETF還得開複委託帳戶或海外券商帳戶，手續作業麻煩且選股不易，建議可透過投資ETF追蹤指數的特性來參與，分批進場或定期定額參與這種趨勢明確且具高爆發力的ETF，不僅不用擔心進場點，此時布局還有望抱足長線大波段行情。