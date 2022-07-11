中華電信蟬聯上半年獲利王 5G、資通訊、寬頻業務建功

電信三雄6月及累計上半年營運成績單出爐，中華電信（2412）受惠5G、資通訊專案及寬頻業務建功，6月、上半年每股稅後純益分別是0.44元及2.42元，拿下單月及累計上半年每股獲利王，台灣大（3045）6月營收創史上第三高，累計上半年每股稅後純益2.03元，遠傳（4904）上半年每股稅後純益1.42元。

中華電信6月營收173.9億元，年增2.7%，稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）74.1億元，歸屬於母公司業主淨利34.0億元，每股稅後純益0.44元。累計上半年營收為1037.3億元，年增4%，EBITDA為433.1億元，歸屬於母公司業主淨利約為187.4億元，年增5.5%，每股稅後純益2.42元，營收獲利都有超越財測表現。

中華電信表示，5G用戶數與整體090門號數持續增加，推升行動月租型ARPU年增4.8%，已連續15個月成長，資通訊收入因智慧建築專案入帳，加上企客雲端營收與國際IDC數據機房收入增加挹注，較去年同期大幅躍進；寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟推升頻寬與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增2.7%，自2021年度起已連續18個月成長。中華電信表示，數位轉型浪潮持續改變企業經營方式與個人生活型態，看好客戶升速300M與500M的需求，將挹注並帶動營收成長。

台灣大累計上半年台灣大合併營收811.4億元，較去年同期成長 10%，EBITDA為172.4億元，年增5.5%，稅後純益為57.2億元，年增0.8%，每股稅後純益為2.03元，累計前半年，電信營業利益年成長高達近10%，合併營業利益率等相關獲利指標均優於全年業績展望。

遠傳累計上半年，遠傳合併總營收為426.28億元，年增5.7%，合併EBITDA為152.11億元，年增10.3%，稅後純益46.37億元，年增22.5%；累計每股稅後純益1.42元。2022上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。