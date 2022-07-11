快訊

新冠病毒題來襲、圖表多「恐現爭議題」 111分科測驗生物科試題與解答一次看

何時辭部長、指揮官？ 陳時中：滿足三條件才能確定時間

中華電信蟬聯上半年獲利王 5G、資通訊、寬頻業務建功

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導
中華電信6月營收173.9億元，年增2.7%。聯合報系資料照
中華電信6月營收173.9億元，年增2.7%。聯合報系資料照

電信三雄6月及累計上半年營運成績單出爐，中華電信（2412）受惠5G、資通訊專案及寬頻業務建功，6月、上半年每股稅後純益分別是0.44元及2.42元，拿下單月及累計上半年每股獲利王，台灣大（3045）6月營收創史上第三高，累計上半年每股稅後純益2.03元，遠傳（4904）上半年每股稅後純益1.42元。

中華電信6月營收173.9億元，年增2.7%，稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）74.1億元，歸屬於母公司業主淨利34.0億元，每股稅後純益0.44元。累計上半年營收為1037.3億元，年增4%，EBITDA為433.1億元，歸屬於母公司業主淨利約為187.4億元，年增5.5%，每股稅後純益2.42元，營收獲利都有超越財測表現。

中華電信表示，5G用戶數與整體090門號數持續增加，推升行動月租型ARPU年增4.8%，已連續15個月成長，資通訊收入因智慧建築專案入帳，加上企客雲端營收與國際IDC數據機房收入增加挹注，較去年同期大幅躍進；寬頻接取營收與數據網路營收亦受惠於數位生活型態及宅經濟推升頻寬與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增2.7%，自2021年度起已連續18個月成長。中華電信表示，數位轉型浪潮持續改變企業經營方式與個人生活型態，看好客戶升速300M與500M的需求，將挹注並帶動營收成長。

台灣大累計上半年台灣大合併營收811.4億元，較去年同期成長 10%，EBITDA為172.4億元，年增5.5%，稅後純益為57.2億元，年增0.8%，每股稅後純益為2.03元，累計前半年，電信營業利益年成長高達近10%，合併營業利益率等相關獲利指標均優於全年業績展望。

遠傳累計上半年，遠傳合併總營收為426.28億元，年增5.7%，合併EBITDA為152.11億元，年增10.3%，稅後純益46.37億元，年增22.5%；累計每股稅後純益1.42元。2022上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。

營收 中華電信

延伸閱讀

電信三雄攻5G 釋利多

銀髮族智慧手機數位學習芳苑搶先開課 保證上完不放生

中華電信5G精準聯網醫療暨緊急救護系統 預計9月啟用

不藏了！中華電信HiNet 500M光纖上網 只要1099元

相關新聞

IDC：全球第2季電腦出貨銳減15.3% 宏碁超越蘋果居第四

國際數據資訊公司（IDC）11日在微博貼文說，今年第2季全球個人電腦（PC）的出貨量銳減15.3%至7,130萬台，原因...

南亞科總座李培瑛：四變數牽動DRAM產業能否脫離谷底

DRAM大廠南亞科（2408）總經理李培瑛今日主持法說會表示，下半年DRAM市場受到高通膨、區域政治(俄烏戰爭)、中國疫...

南亞科第2季受惠新台幣貶值助攻 每股純益2.12元

DRAM大廠南亞科（2408）法說會打頭陣，今日在法說會公布第2季財報，受惠新台幣貶值助攻，毛利率季增0.2個百分點達4...

信邦積極響應永續倡議 挑戰2030年減碳40%目標

信邦（3023）身為全球電子零組件價值鏈關鍵夥伴角色，以「Go Green」精神厚植永續根基，並積極參與氣候變遷與調適議...

匯率幫大忙 南亞科Q2毛利率與EPS逆勢季增

南亞科（2408）今（11）日召開法說會公布財報數字，總經理李培瑛指出，第2季平均售價與銷售量都季減，但匯率有利以及成本...

台工具機上半年出口額年增14% 銷美成長46.8%

台灣工具機暨零組件工業同業公會公布6月工具機出口金額近2.67億美元，月增7.7%；累計前6月出口金額14.5億美元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。