帆宣6月營收44.71億元、月增23.9% 創新高

在半導體客戶海內外建廠的系統工程大單敲進下，帆宣（6196）今（11）日公告今年6月合併營收44.71億元，月增23.9%，年大增62.9%，刷新單月歷史新高。帆宣表示，6月單月合併營收較去年同期增加，主要是工程收入增加。

帆宣累計今年第2季合併營收118.24億元，季增22.3%，年增47.6%。今年上半年合併營收214.91億元，年增47.4%，已經超越去年前八個月累計合併營收的201.36億元。加上先前手訂單總金額一舉衝上600億元，確立帆宣今年營運表現將優於2021年。

全球半導體廠拚先進製程產能，貢獻帆宣業績比重高達69%，推升在手訂單站高崗，確保帆宣今明、兩年營運走揚。因應這波建廠潮需求，帆宣今年啟用南科五廠來增加產能。

帆宣去年稅後純益15.47億元，年大增69.4%，創歷史新高。每股稅後純益達8.24元，寫近20年來新高。股東會已通過盈餘配案案，每股配發4.5元現金股利，為史上新高。帆宣今年首季稅後純益3.68億元，季減25.1%，年大增77.3%；每股稅後純益（EPS）為1.89元，雙雙創同期歷史新高。

由於，帆宣是艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）曝光機的次系統模組代工廠，台積電（2330）、英特爾及三星紛紛加大投資先進製程力道，帶動EUV需求強勁，帆宣同步受惠。