台灣大6月營收143.4億元 寫史上第三高
台灣大（3045）公布6月營運，在5G 、電商、家用寬頻三大成長引擎穩定成長帶動下，單月合併營收143.4億元，為歷史第三高，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為29.5億元，稅後純益10.7億元，每股稅後純益為0.38元。
累計上半年台灣大合併營收811.4億元，較去年同期成長 10%，EBITDA為172.4億元，年增5.5%，稅後純益為57.2億元，年增0.8%，每股稅後純益為2.03元。
台灣大表示，5G開台滿兩年，各業者服務與資費持續多元化，電信產業走向良性競爭發展。隨著5G用戶規模擴大，台灣大6月電信EBITDA連八個月年成長。累計前半年，電信營業利益年成長高達近10%，合併營業利益率等相關獲利指標均優於全年業績展望。
台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5G與mo幣多、好速成双、Disney+三大獨門方案穩定貢獻動能，帶動智慧型手機月租ARPU（平均帳單金額）連續十三個月年成長，第2季行動服務營收年增率也連三季擴大。企業市場方面，看好數位轉型下雲端需求成長潛力，台灣大新創本月增持CloudMile萬里雲，累計持股達18%，將深化兩方策略合作。
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