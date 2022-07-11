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遠傳上半年EPS 1.42元 創499之亂來新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

遠傳電信（4904）11日公佈6月合併營收68.64億元，年成長率達2.7%，合併稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為25.82億元，年成長率高達9.4%，達成連續15個月正成長，稅後純益為7.95億元，每股稅後純益0.24元，年增率達17.8%。

累計今年上半年，遠傳合併總營收為426.28億元，年增5.7%，合併EBITDA為152.11億元，年增10.3%，稅後純益46.37億元，年增22.5%；累計每股稅後純益1.42元。2022上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。

電信產業自2018年5月母親節檔期打出499元低價雙飽，引爆三雄499之戰，也傷及營運表現，近年隨著5G開台，電信業者積極推動用戶升級，同時謹慎面對資費訂價，也讓營運自谷底翻揚，遠傳上半年獲利也創2019年以來同期新高。遠傳2018年上半年EPS仍有1.57元，但2019年、2020年均落至1.35元，2021年則為1.16元，今年起遠傳營運開始翻揚。

遠傳表示，受惠於用戶持續升級5G、新經濟業務穩健成長，在營運策略奏效下，遠傳6月份行動通訊業務持續創造佳績，5G滲透率持續帶動每月平均貢獻度（ARPU）成長，推升行動服務營收年成長率高達2.1%。遠傳客戶ARPU年成長率達2.0%，創下自去年3月領先同業轉正以來，連續16個月正成長的好成績；月租型ARPU年成長率達1.4%，穩居業界第一。

遠傳強調，持續深化數位轉型效益，2022上半年新經濟營收延續成長動能，成長率高達23%，營收佔比擴大至18.9%，其中資通訊業務營收年成長幅度達39%，主要受惠於企業端雲端服務與物聯網強勁需求；個人和家庭智慧物聯網裝置和設備同樣表現亮眼，挹注新經濟營收成長。

遠傳表示，持續以核心技術，推動多項節能減碳增進環保的ESG計劃，包括成為台灣首家加入愛立信「全球電信設備環保回收計畫」的電信營運商，預計年底前將汰換上萬台3G/4G基地台，回收高達98%的電子材料，並以具備優異節電技術的新設備替代，在相同功率、低網路負載下，可達成50%的節能效益。此外，遠傳與淡江大學簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU，完成全台第一個淨零碳排ESG產學合作，一同推動環境永續。

遠傳堅強營運實力屢獲肯定，總座井琪連續兩年獲得有「外資圈奧斯卡獎」美譽的《機構投資者》雜誌(Institutional Investor)頒發亞洲電信業「最佳CEO」第一名殊榮！在不分市值、包含紐澳的「泛亞太區」電信業榜單中，遠傳則為全台唯一入榜企業，和其他市值數倍的國際巨型企業並駕齊驅，備受財經權威肯定。

遠傳電信 4G 營收

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