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受惠新台幣貶值 南亞科第2季毛利率微增

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

南亞科（2408）今（11）日公布今年第2季自行結算合併財務報告，第2季稅後淨利為65.74億元，季增0.4%，年增6.7%，每股盈餘為2.12元。南亞科表示，儘管價格與出貨量下滑，但受惠於新台幣貶值，毛利率達到44.1%，季增0.2%。南亞科今日股價收在49元，下跌0.65元。

南亞科第2季營收為180.31億元，季減9.6%，年減20.4%，毛利率44.1%，截至今年6月30日，每股淨值57.40元（已扣除應付現金股利每股3.7元）。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

南亞科表示，預計於7月26日配發現金股利總額114.7億元，每股現金股利約3.7元。新廠已進行開工動土，新廠基地包含「主廠房」、「研發大樓」、「水資源再生中心」及EUV極紫外光微影設備獨立廠房，規劃分三階段進行擴建，完成後月產能可達到4.5萬片晶圓，預計2025年開始裝機投片量產。

南亞科 股利

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