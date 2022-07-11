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台達電6月營收321.55億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

電源大廠台達電（2308）今（11）日公布6月份合併營收為321.55億元，年成長23%、月增5%，創歷史單月新高，第二季營收為899.9億元，季增9%、年增14.2%，逼近900億元大關，同步改寫歷史單季新高。

台達電單月營收已連續兩個月均在300億元以上高檔水準，擺脫四月上海封控的陰霾。累計前六月營收為1,725.35億元、年成長14%。該公司表示，6月三大業務範疇營收比重中，電源及零組件占比為58%、基礎設施為27%、自動化占比則為15%。

台達電董事長海英俊上月於股東會上指出，雖然今年有全球通膨、俄烏戰爭等不安定因素，市場有一些黑天鵝存在，但公司對全年營收仍有信心雙位數成長，請各位股東不必擔心。

營收 台達電 股東會

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