高科大攜手微軟 發表亞洲首部Azure AI驅動自駕車

隨著AI人工智慧與 5G 技術日趨成熟，加上疫情影響下的零接觸需求，擴大自動駕駛車的應用場景，也帶動全球自駕車產業的發展。為迎向無人駕駛車應用新時代，高雄科技大學近年積極深耕5G AIoT、自駕車等產業，培養相關技術人才，2022年攜手微軟Azure雲端平台，並與台灣智慧駕駛及凌華合作，共同打造首部以微軟 Azure AI 服務驅動的自駕車。

憑藉微軟 Azure 雲端平台完善的部署環境與高度整合的開發工具等服務，高科大大幅縮短研發投入過程所需的人力成本與自駕車模型訓練時間，有效提升研發效率，從學術與教育層面加速實現台灣自駕車發展。

國立高雄科技大學校長楊慶煜表示，高科大持續深耕無人載具人才的培育，本次與微軟合作導入 Azure AI 服務，透過友善且整合性高的使用者操作系統，讓許多來自不同領域的學生可共同參與自駕車研發專案，實現跨領域學習的更多可能性。透過本次研發自駕車的成果展現，高科大期許成為未來台灣自駕車整合解決方案的重要推手，更積極推動技術應用，引領產業蓬勃發展。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示，微軟 Azure 雲端平台提供高速運算能力，搭配多元的 AI 服務，可提高自駕車軟體的智慧化程度。微軟很高興持續與高科大合作，並攜手 Turing Drive 與凌華科技，成功打造亞洲首部以微軟 Azure AI 驅動的自駕車，推動台灣自駕車產業發展。我們期待未來可與更多夥伴緊密合作，透過微軟 Azure AI 服務擴大推動產學應用，加速新世代智慧車輛的産品研發製程，進而驅動產業創新升級。