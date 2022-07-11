三星推軍規5G新機 售價19,900元

台灣三星今(11)日宣布推出5G軍規版三防機Galaxy XCover6 Pro，其具備進階強悍效能及堅實耐用性，包括符合MIL-STD-810H美國軍規裝備標準、IP68防水防塵認證，及可拆卸式電池、客製按鍵等一系列便利輔助功能，助力企業用戶及廣大消費者迎戰嚴苛的業務需求。

Galaxy XCover6 Pro預計於7月15日在台上市，單機建議售價NT$19,900。企業用戶可洽詢中華電信、台灣大哥大、遠傳電信企業客戶處與各大指定企業經銷通路；一般用戶可於全台三星智慧館、三星商城、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及PChome 24h購物購買。

Galaxy XCover6 Pro符合MIL-STD-810H軍規標準、IP68防水防塵等級認證，螢幕搭載高強度Corning® Gorilla Glass Victus+，能承受惡劣天氣、垂直跌落，及現場作業環境的其它危險因素，展現無與倫比的耐用性。不論是物流業者於送貨途中，可能面臨突如其來的狂風暴雨；或長期處於塵土飛揚場域的工程人員，均能從容應對。如作業環境須時常佩戴手套，Galaxy XCover6 Pro亦具備手套觸控模式，可強化觸控操作靈敏度，無須脫下手套，即能快速回覆訊息，完美達成任務。

台灣三星指出1，職場不僅限於辦公室，若是須長時間外出、移動的工作型態，用戶可借助Galaxy XCover6 Pro的可拆卸式電池，讓手機隨時處於滿電狀態；支援15W閃電快充及POGO充電座，減少額外插拔的時間，於電力不足時，輕鬆為裝置回血、戰力滿格！此外，為滿足各行各業的多元需求，Galaxy XCover6 Pro亦搭載客製按鍵功能，能根據業務需求，設定一鍵開啟特定應用程式，還可化身為對講機按鈕，快速與同事溝通，成為工作時的絕佳戰友。

Galaxy XCover6 Pro為XCover系列首款5G機種，用戶可以更快的速度應對緊急狀態、即時接收市場動態，或與公司團隊高效合作。搭載強悍六奈米處理器、120Hz螢幕更新頻率、6.6吋超大螢幕等優異規格，讓使用者擁有事半功倍的卓越生產力。

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