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南亞科第2季受惠新台幣貶值助攻 每股純益2.12元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科第2季毛利率逆勢上揚 每股純益2.12元，優於首季。圖/聯合報系資料照片
南亞科第2季毛利率逆勢上揚 每股純益2.12元，優於首季。圖/聯合報系資料照片

DRAM大廠南亞科（2408）法說會打頭陣，今日在法說會公布第2季財報，受惠新台幣貶值助攻，毛利率季增0.2個百分點達44.1%，並在匯兌收益挹注下，單季稅後純益仍達65.74億元，每股純益2.12元，優於今年首季的2元。

南亞科總經理李培瑛表示，南亞科第2季營收為180.31億元，季減9.6%，主要受到DRAM平均售價季減中個位數字百分比，銷售量也季減高個位數字百分比。但新台幣貶值，減輕價量 齊跌不利因素，其中匯兌有利影響營收約中個位數字百分比。

南亞科第2季也因匯兌利益大幅挹注逾30億元，使第2季稅後純益達到65.74億元，每股純益2.12元。

南亞科預訂本月26日發放現金股利總額114.7億元，每股配息3.7元。公司為因應未來產品多元化及技術自主，上月正式啟動3,000億元投資計畫的新廠動典禮。

李培瑛表示，新廠基地包含「主廠房」、「研發大樓」、「水資源再生中心」及EUV極紫外光微影設備獨立廠房，規劃分三階段 進行擴建，完成後月產能可達到4.5萬片晶圓，預計2025年開始裝機投片量產。

南亞科 新台幣

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