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世界先進6月營收續創新高 但法人評等為中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

世界先進（5347）6月營收月增3.2%，續創新高，不過，法人機構表示，近期受到電視、NB、PC、手機需求不振，驅動IC晶片市況差，相關客戶為降低庫存水位，投片力道降溫，下半年世界先進產能利用率將開始走滑，因此，評等為中立。

分析師表示，受惠新產能開出和產品報價向上，世界先進6月營收再創單月歷史新高，合計第2季營收季增13.4，累計上半年營收年成長48.9%；產能方面，預估第2季產能季增7%，每月達263K，來自Fab 3每月新產能8K開出，ASP季增3~4%，再加上新台幣貶值，市場預估全季每股稅後純益（EPS）約2.96元。

世界先進2021年出貨量達290萬片8吋晶圓，產能利用率為101%，營收及獲利同創歷史新高，股東權益報酬率為36.5%。由於預期8吋晶圓代工產能持續供不應求，世界先進再度進行併購式擴張，去年買下友達L3B廠並成為世界先進晶圓五廠，預估滿載月產能可擴增至4萬片。世界致力於開發車用電子領域，已逐步開花結果，相關製程已經通過車用電子相關驗證，累積出貨量也達一定規模，打入國際汽車大廠供應鏈。

法人指出，電動車、5G手機以及筆記型電腦等產業將為世界先進成長動能，帶動公司8吋晶圓代工產能利用率維持高檔，預估今年EPS為11.2元。2021~2022年資本支出大幅提升，2023年折舊費用將大幅增加至90億元，年增57.34%，雖然和客戶有簽約分攤成本，在產能利用率不變的假設，將影響2023年毛利率5個百分點。

近期受到電視、NB、PC、手機需求不振，Driver IC晶片市況差，相關客戶為降低庫存水位，投片力道降溫，相關PMIC也明顯不佳，僅有車用、工控等領域訂單續強，因此，下半年世界先進產能利用率將開始走滑，因此，投資建議中立。

世界先進 晶圓代工

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