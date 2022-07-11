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動力：5G工控散熱風扇進入驗證階段

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

動力科技（6591）雖然六月營收為近28個月新低，但是今年前六月營收為10.14億元，年增6.55％為近6年新高。該公司表示，旗下布局於5G工控相關散熱風扇產品，已與客戶積極進入驗證階段，有望在今年年底前逐步加入生產排程，而智能家電領域的自有品牌「HOOOD」也開始於電商平台以及實體通路等上架推廣銷售。

但受到大盤疲軟影響，動力科技早盤股價跌幅達6.05%，盤中低點為44.85元，來到波段低點。

動力表示，後疫情生活模式、電競元宇宙、NFT等趨勢所掀起的遠距辦公、電競熱潮等，帶動消費者對於電競相關產品的需求大幅提高，在動力主要電競產業客戶穩健的拉貨力道下，挹注公司今年上半年營收仍保持年增率6.55％正成長的表現。

該公司表示，雖大環境通貨膨脹壓力、利率上升引發的全球經濟衰退疑慮，加上加密貨幣礦災衝擊，進一步壓抑終端消費買氣與需求，使得全球終端消費性電子產業受到各國新冠疫情反復、俄烏衝突、庫存去化等挑戰，對於上游零組件產業第二季銷售業績帶來影響，然動力近年來持續強化競爭力，拉升於電競散熱風扇產業市場的占有率表現，在產品組合優化、生產效率提升、成本費用嚴控下，第二季營運仍保持良好表現。

動力指出，除了持續謹慎面對目前產業淡季、大環境負面因子對於公司營運的干擾，並戮力採取開源節流、優化生產效率，以及落實產品多樣化、產業多元化佈局等的重要策略，降低公司營運受單一產業的系統性風險影響，積極憑藉多年來深耕各式直流無刷散熱風扇領域逾20年，以散熱風扇為產品核心，展開非電腦相關包括伺服器、車載及智能風扇等應用領域的多元市場布局。

目前旗下布局於5G工控相關散熱風扇產品，已與客戶積極進入驗證階段，有望在今年年底前逐步加入生產排程，而智能家電領域的自有品牌「HOOOD」也開始於電商平台以及實體通路等上架推廣銷售，隨著多元產業市場布局逐步開花結果，可望創造營運正面的挹注，助力公司營運在大環境逆風下仍呈穩健態勢。

電競 營收

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