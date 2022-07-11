受惠晶圓廠擴產需求 崇越全年力拚成長雙位數

受到老齡與少子化造成的缺工現象及covid-19疫情交叉影響，近期製造業在營運上常受到外在環境快速變化的考驗，不僅造成供應鏈瓶頸，上游設備及零組件供應商也難以應對生產現場產線交機、調校和維運作業。

2022-07-11 08:00