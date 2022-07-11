崇越Q2營收再創歷史新高 半導體材料供不應求
崇越科技（5434）今日表示，6月合併營收達45.9億元，年增31.5%，今年第2季營收達132.3億元，季增5.1%，年成長27.4%，再創營收歷史新高，前六月累計營收為258億元，與去年同期相比增加29.6%。
崇越說明，今年上半年營收大幅成長三成，達258億元，主要受惠於近年半導體晶圓廠不斷擴產，帶動光阻、矽晶圓、晶圓載具、石英等產品銷售供不應求；此外，環保工程業務，亦挹注成長動能。隨晶圓代工廠擴廠資本支出持續進行，相關材料需求穩健向上，崇越科技全年營收及獲利，力拚成長雙位數。
崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
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