亞泰金屬上半年營收年增4％ 將切入銅箔後處理設備

高階含浸設備廠商亞泰金屬（6727）今日公佈2022年上半年合併營收為新台幣約7.16億元，創歷年同期新高，年增加4.3％，公司說明，主要由於直立式CCL含浸設備在客戶端安裝與測試進度順利，陸續貢獻營收獲利，公司預估今年直立式CCL含浸設備仍有穩健表現，下半年並有高階IC載板基材含浸設備持續貢獻營收，另外將切入銅箔後處理設備市場

亞泰金屬表示，公司現有主力產品直立式CCL含浸設備在今年上半年的認列金額，較去年同期成長，依目前客戶端安裝進度來看，直立式CCL含浸設備在下半年的整體營收獲利仍可維持穩定成長。下半年高階IC載板基材含浸設備，開始進入主要認列階段，預期將帶動公司第三季營運表現可期，且因公司的高階IC載板基材含浸設備高性價比已獲得IC載板基材大廠青睞，預期將成為公司新一代的主力產品之一。

亞泰金屬表示，多年來致力於自主研發技術，提供國內外客戶各項高性價比的R2R相關生產設備及服務，近期更跨足半導體產業，成功開發完成高階IC載板基材含浸設備，過去高階IC載板基材含浸設備以日系廠商為主要供應商，亞泰金屬自主研究開發，一舉打破長期由日商壟斷局面，市場前景看好，公司今年下半年將進一步切入銅箔後處理設備市場，該設備以往是日系及德系設備商獨占的產品，預期明年可望加入營收。

亞泰金屬進一步表示，因應訂單成長及新產品線拓展需求，公司目前進行二廠建置工程，預計明年中開始加入生產行列，除提升整體產能外，並可望提高自製率，預期對毛利率提升將產生助益。目前整體訂單能見度已達明年上半年，公司今、明兩年的營運表現成長可期。