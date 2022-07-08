台積電高雄設廠效應 左營高鐵西側利多發酵

高科技產業園區對於周邊房市往往發揮群聚效益，看好台積電宣佈進駐高雄設廠，恆鵬建設搶下左營高鐵站西側2500坪大基地，將推出25~50坪的造鎮社區，配合高市府「北城計畫」，附近有高鐵、台鐵，搭捷運更是方便，還有蓮池潭及新光三越左營店，生活機能便利性高。讓左營成為開發潛力區。

台積電去年11月正式宣佈將前進高雄楠梓的中油五輕設晶圓廠，即將動工設廠，預計2年後完工投產。至此高雄的科技S廊帶逐漸成形，包括國際半導體材料大廠默克、晶圓代工大廠穩懋、半導體封測龍頭日月光，加上日前晶片設計大廠義隆電子也在高雄設立人工智慧研發中心，半導體產業鏈幾乎全數到位。