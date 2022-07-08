正基6月營收3.71億 上半年營收創同期新高

專業智能物聯網無線通訊模組設計廠商正基（6546）6月營收3.71億元，月增0.89%，年增31.59%，第2季營收10.6億元，年增29.35%，累計上半年營收21.16億元，年增51%，創歷史同期新高。

正基表示，今年上半年自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品利基型包括車用電子、醫療、工控的營收成長較去年同期成長38%，除受惠AIoT市場發展趨勢明確，正基業務接單動能強勁，主要客戶亦隨著中國逐步解封，料況供應穩健、物流恢復順暢下，帶動整體拉貨力道提升。

正基表示，國際知名半導體大廠看準高效能運算、AI、5G、WiFi6E/7等長期市場需求，仍持續推動半導體產業成長前景，加速投入新廠擴建計畫，且產品持續朝向微縮的方向推進，將有利於具有強大無線軟體開發及微小型硬體設計生產的「正基AMPAK」良好的業務開拓空間。

正基表示，多年來公司積極與國際無線通訊晶片設計領導大廠緊密合作，並保持每年營收約4%的研發資金投入，致力開發高效整合無線網通模組產品達到輕薄短小、節能等規格，可協助更多利基型車用電子、醫療、工控等非消費性電子產業之客戶將「雲」和「端」快速整合，加速客戶產品的上市時程，創造正基整體訂單保持良好的能見度。

展望2022年下半年，正基對於整體營運維持正向成長深具信心，除目前既有客戶的訂單需求持續增溫，亦受惠於AIoT、元宇宙、低軌道衛星等趨勢明確，帶動更多終端設備積極將5G AI人工智慧等技術與Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7等科技結合，也已明顯感受到更多不同產業客戶積極與公司洽談未來訂單合作的機會，更深化利基型AIoT無線通訊模組市場滲透率，隨著在手訂單持續推進量產時程，將有望為下半年營運成長添柴加火。